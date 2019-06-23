Brezilya’dan 5 gollü galibiyet

Bu yıl 46.’sı düzenlenen Copa America’nın A Grubu son maçında ev sahibi Brezilya, sahasında Peru’yu 5-0 ile geçti.

7 puanla grubunu lider tamamlayarak bir üst tura yükselen Brezilya’ya, Corinthians Arena’da oynanan karşılaşmada galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Casemiro, 19. dakikada Firmino, 32. dakikada Everton, 53. dakikada Daniel Alves ve 90. dakikada Willian kaydetti. Ayrıca 90 4. dakikada Gabriel Jesus, penaltı atışından yararlanamadı.



Venezuela da turladı

Venezuela da Mineirao Stadında oynanan maçta Bolivya’yı 3-1 yenerek gruptan çıkmayı başardı. Venezula’nın gollerini 2. dakikada Darwin Machis, 55. dakikada Darwin Machis ve 87. dakikada Josef Martinez attı. Bolivya’nın tek golü ise 82. dakikada Leonel Justiniano’dan geldi.