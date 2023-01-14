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ÖZET | Brighton - Liverpool: 3-0

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Brighton sahasında Liverpool'u 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Liverpool arka arkaya ikinci mağlubiyetini alırken, Brighton ise ikinci galibiyetini aldı. Bu mağlubiyetin ardından Liverpool ile lider Arsenal arasındaki puan farkı 16'ya yükseldi. Brighton-Liverpool maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi AA
Brighton-Liverpool 3-0 maç özeti izle
Brighton - Liverpool karşılaşmasından bir kare

İngiltere Premier Lig'de Brighton ile Liverpool karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

Premier Lig'in 20. hafta maçında Brighton'a Liverpool karşısında galibiyeti getiren golleri, 46 ve 53. dakikalarda Solly March, 81. dakikada Danny Welbeck kaydetti.

Bu sonuçla Brighton, 30 puana ulaştı. Arka arkaya ikinci maçını kaybeden Liverpool, 28 puanda kaldı. Liverpool, lider Arsenal'ın 16 puan gerisine düştü.

Brighton-Liverpool maç özeti

Brighton-Liverpool maçının özetini izlemek için tıklayınız.


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