ÖZET | Brighton - Liverpool: 3-0

İngiltere Premier Lig'de Brighton ile Liverpool karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.
Premier Lig'in 20. hafta maçında Brighton'a Liverpool karşısında galibiyeti getiren golleri, 46 ve 53. dakikalarda Solly March, 81. dakikada Danny Welbeck kaydetti.
Bu sonuçla Brighton, 30 puana ulaştı. Arka arkaya ikinci maçını kaybeden Liverpool, 28 puanda kaldı. Liverpool, lider Arsenal'ın 16 puan gerisine düştü.
Brighton-Liverpool maç özeti
Brighton-Liverpool maçının özetini izlemek için tıklayınız.
🔥 Brighton, Welbeck ile iyice rahatlıyor! #PL #BHALIV pic.twitter.com/JNO6C1pLji
🔥 Brighton, Welbeck ile iyice rahatlıyor! #PL #BHALIV pic.twitter.com/JNO6C1pLji— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) January 14, 2023