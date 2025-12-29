Bucaspor 1928 ateş hattından çıkamadı

2'nci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Bucaspor 1928, ilk yarının son haftasında da kaybederek üst üste 4. yenilgisini aldı. Sarı-lacivertliler 9 puanda kalarak 17'nci sırada yer aldı.
Bucaspor 1928'in kurtuluş bölgesinde yer alan 15'inci sıradaki Beykoz Anadolu takımı ile arasındaki puan farkı 8 oldu. 2026 yılına düşme korkusuyla girecek sarı-lacivertliler 1 maçta sadece 2 kez galip gelirken, 3 beraberlik ve 13 yenilgi elde etti.
Oynadığı 1 maçta filelere 1 gol bırakan Bucaspor 1928, kalesinde ise 39 gol gördü. Bucaspor'un eski yabancı futbolcularına olan borçları nedeniyle FIFA'dan transfer yasağı cezası alan İzmir ekibi ara dönemde de kadrosunu güçlendiremeyecek.