Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Dünya Kupası'nda bugün hangi maçlar var? 24-25 Haziran günün maç programı...

Dünya Kupası'nda bugün hangi maçlar var? 24-25 Haziran günün maç programı...

09:4824/06/2026, Çarşamba
G: 24/06/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
2026 Dünya Kupası 24-25 Haziran günün maç programı...
2026 Dünya Kupası 24-25 Haziran günün maç programı...

2026 FIFA Dünya Kupası’nda grup aşaması heyecanı 24-25 Haziran Çarşamba günü oynanacak kritik karşılaşmalarla devam ediyor. Son 32 turuna yükselme mücadelesinin giderek kızıştığı turnuvada, futbolseverleri birbirinden önemli maçlar bekliyor. Peki, bugün hangi maçlar var, Dünya Kupası’nda kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı…

Dünya Kupası’nda 3. hafta maçları başlıyor. 24-25 Haziran Çarşamba ve Perşembe günleri nefes kesecek karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor. İşte günün maç programı…

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, DÜNYA KUPASINDA KİMİN MAÇI VAR?

Turnuvada oynanacak maçların programı şöyle:

24 HAZİRAN ÇARŞAMBA

B Grubu:

22.00 İsviçre - Kanada

22.00 Bosna-Hersek - Katar

25 HAZİRAN PERŞEMBE

A Grubu:

04.00 Çekya - Meksika (Mexico City Stadı)

04.00 Güney Afrika Cumhuriyeti - Güney Kore (Monterrey Stadı)

C Grubu:

01.00 İskoçya - Brezilya (Miami Stadı)

01.00 Fas - Haiti (Atlanta Stadı)

E Grubu:

23.00 Curaçao - Fildişi Sahili (Philadelphia Stadı)

23.00 Ekvador - Almanya (New York New Jersey Stadı)

2026 DÜNYA KUPASI PUAN DURUMU

2026 DÜNYA KUPASI GOL KRALLIĞI





#2026 Dünya Kupası
#Meksika
#Güney Kore
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MSÜ tercih sonuçları neden açıklanmadı, bugün açıklanır mı? MSÜ tercih sonuçları saat kaçta ne zaman açıklanacak?