2026 FIFA Dünya Kupası’nda grup aşaması heyecanı 24-25 Haziran Çarşamba günü oynanacak kritik karşılaşmalarla devam ediyor. Son 32 turuna yükselme mücadelesinin giderek kızıştığı turnuvada, futbolseverleri birbirinden önemli maçlar bekliyor. Peki, bugün hangi maçlar var, Dünya Kupası’nda kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı…
Dünya Kupası’nda 3. hafta maçları başlıyor. 24-25 Haziran Çarşamba ve Perşembe günleri nefes kesecek karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor. İşte günün maç programı…
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, DÜNYA KUPASINDA KİMİN MAÇI VAR?
Turnuvada oynanacak maçların programı şöyle:
24 HAZİRAN ÇARŞAMBA
B Grubu:
22.00 İsviçre - Kanada
22.00 Bosna-Hersek - Katar
25 HAZİRAN PERŞEMBE
A Grubu:
04.00 Çekya - Meksika (Mexico City Stadı)
04.00 Güney Afrika Cumhuriyeti - Güney Kore (Monterrey Stadı)
C Grubu:
01.00 İskoçya - Brezilya (Miami Stadı)
01.00 Fas - Haiti (Atlanta Stadı)
E Grubu:
23.00 Curaçao - Fildişi Sahili (Philadelphia Stadı)
23.00 Ekvador - Almanya (New York New Jersey Stadı)