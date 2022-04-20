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Spor Bülent Korkmaz "Eksiklere bakmadan işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışacağız"
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Bülent Korkmaz: "Eksiklere bakmadan işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışacağız"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Fenerbahçe maçını değerlendirdi. Korkmaz, "Bu maç bizim için olmazsa olmaz, kazanmamız gereken bir müsabaka. Ligin boyu kısalıyor" ifadelerine yer verdi.

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Haber Merkezi AA
Bülent Korkmaz: Eksiklere bakmadan işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışacağız
Bülent Korkmaz

Süper Lig'in 34. haftasında 22 Nisan Cuma günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, bulundukları konum itibarıyla bu maçı kazanmaktan başka düşünceleri olmadığını söyledi.

Korkmaz, idman öncesi Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin tamamlanmasına az bir zaman kaldığını ve işlerin güçleştiğini belirtti.

"Bu maç bizim için olmazsa olmaz"

"Fenerbahçe'nin İsmail Kartal ile beraber hem oyuncu hem takım performansı arttı. İyi oynuyorlar. Hem hücum hem savunma anlamında iyi işler yapıyorlar. Takım halinde oynamaya özen gösteriyorlar. Özellikle Kayseri deplasmanında çok iyi oyun oynadık. Sezon başından bu yana en iyi deplasman oyununu oynadık, çok pozisyona girdik. Galibiyeti kaçırdık. Bu iyi oyunumuzu devam ettirmemiz gerekiyor. Bu maç bizim için olmazsa olmaz, kazanmamız gereken bir müsabaka Ligin boyu kısalıyor."

"Eksiklere bakmadan işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışacağız"

"Gedson kart cezalısı ve bu maçta bizim için önemli bir eksik. Bazı arkadaşların gribal enfeksiyonu var. Bugün hafif antrenman, ardından yarın bizimle devam edecekler. Kaleci Tarık büyük ihtimal bizimle başlayacak. İki gündür yürüyüş yapıyor. Kasığı ile ilgili sorunu var. Gökhan Akkan, iki gündür takımla antrenman yapıyor. Maç günü kalecilerin durumları netlik kazanacak. Eksiklere bakmadan işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışacağız."
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