Burak Yılmaz: "Çok iyi teklifler var"

Fransa Ligue 1'de Lille ile şampiyonluk yaşayan Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik, A Milli Takım kampında basın toplantısı düzenledi.
Milli futbolcuların açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
Zeki Çelik: "İtalya'yı yenmek istiyoruz"
- "Yeni bir kampa başladık. Önümüzde iyi bir hazırlık dönemi var. Maçlara en iyi şekilde hazırlanacağız. İlk maçımız İtalya. O maçı kazanarak turnuvaya başlamak istiyoruz."
"EURO 2020'ye odaklanmış durumdayım"
- "Geleceğim hakkında plan yapmadım. Avrupa Şampiyonası ve turnuvaya odaklanmış durumdayım."
"Ülkemiz böyle temsil etmek gurur verici"
- "Fransız taraftarlar bile Türk bayrağımızı açtı. Binlerce Türk bayrağı vardı şampiyonluk kutlamasında. Ülkemizi böyle temsil ettiysek ne mutlu bize. Fransa'daki Türklerde bize çok destek oldu. Onlar da sağ olsun. Ülkemizi böyle temsil etmek gurur verici."
Yusuf Yazıcı: "Burası çok başka"
- "Hazırlık maçından sonra sahada en iyisini yapmaya çalışacağız. Hocamız sağ olsun birkaç gün dinlendirdi bizi. Milli takım kampını hep çok özlüyorum. Burası çok başka. Herkes birbirini çok seviyor. Burada bir aile ortamı var."
"Biz Avrupa'yı fetih etmişiz"
- "Fransa'da şampiyon olmak bize farklı bir özgüven kattı. Kampta bir arkadaşımız İtalya'dan, bir arkadaşımız İspanya'dan, bir arkadaşımız İngiltere'den bahsediyor. Dönüp kendime diyorum ki "Biz Avrupa'yı fetih etmişiz" Hepimiz üst düzey takımlarda oynuyoruz. Bu bizim şampiyonaya farklı bakmamızı sağlıyor."
'Bize her yer Trabzon' tezahüratı
- "Trabzon'dan ayrılırken, 'Hem ülkemi hem de şehrimi en iyi şekilde temsil etmek için gidiyorum' demiştim. Fransa'daki 'Bize her yer Trabzon' tezahüratı planlı değildi, tamamen doğal gelişti."
Yusuf Yazıcı, Fransa sokaklarında mikrofonu eline aldı:
"Bize her yer Trabzon" pic.twitter.com/0nMaqcdtQu
Yusuf Yazıcı, Fransa sokaklarında mikrofonu eline aldı:
Burak Yılmaz: "Birinci hedefim İtalya maçı"
- "A Milli Takım forması bizim için her şeyin üzerinde. Dünya Kupası Elemeleri'nde büyük maçlarda iyi performans ortaya koyduk. Tek tek bakmamız gerekiyor, biz maç maç baktığımız zaman başarılı oluyoruz. Benim birinci hedefim İtalya maçı. İtalya defansıyla ekol olmuş bir ülke. Ne biz onlardan çekiniyoruz, ne de onların bizden çekindiğini düşünüyorum. Baskı her zaman bana iyi gelmiştir. Maça kadar istediğiniz kadar baskı yaratabilirsiniz."
"İyi bir jenerasyon yakaladık"
- "Geçmişte çok sıkıntılar yaşandı ama başarısız dönemde çok genç arkadaşımız aramıza katılmıştı. Geçmişteki hocalarımıza da teşekkür ederiz. İyi bir jenerasyon yakaladık. Burada en büyük pay basınındır, milli maç haftası değil milli hafta ilan ettiğiniz haftalar var."
"Letonya maçının talihsizliği, son maç olmasıydı."
- "Hollanda, Norveç, Letonya maçına gelene kadar 2,5 günde bir maç oynadık. 2,5'ar günde 4 tane maç oynadık. Letonya maçının talihsizliği, son maç olmasıydı. Çok yorulmuştuk. Yaklaşık 15-16 oyuncumuz koronavirüs oldu. Çok talihsizlik vardı. Milli maçlarda, kolay-zor maç bunların konsantrasyonu farklı değil. Görünün de bir şey var, büyük maçları daha iyi oynuyoruz. Şenol hoca da buna vurgu yaptı. Bundan sonra böyle maçlara daha farklı hazırlanacağımızı söyledi."
"Dünyanın en güçlü kulübüne karşı başarılı olduk"
- "Kolay geliyor ama yaşanılan bu başarıyı 1 sene sonra belki daha iyi anlayacağız. Mbappe ve Neymar şu an dünyanın en iyi iki oyuncusu ama sadece onlardan ibaret değil. dünyanın en güçlü kulübüne karşı başarılı olduk. Onların önünde şampiyon olmak gurur verici."
"Teklifler var"
- "7 yaşında futbola Antalya'da başladım. 35 yaşındayım şimdi yine buradayım. Şükürler olsun iyi bir kariyerim oldu. Kovulduğum, kiralık gittiğim ve en yüksek bonservisle gittiğim dönem oldu. 'Galatasaray'a dönmek istiyorum dedim' olmadı. 'Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum' dedim olmadı. Ne söylesem tam tersi oldu. Çok güzel teklifler var ama ne olacağını bilmiyorum. Tamamen Avrupa Şampiyonası'na odaklanmış durumdayım. Teklifler var ama şu an Lille şampiyonluğunu kapatıyoruz. Artık Milli Takım'a odaklanıyoruz. İzninizle Lille şampiyonluğuyla alakalı bir şey sorulmamasını istiyorum. Şampiyonluğu çok iyi kutladık. Siz de iyi destek verdiniz. Bugün itibarıyla Lille şampiyonluk olayını kapatıyoruz."
Fiorentina ve Roma peşinde
Fransız basınından L'Equipe, Burak Yılmaz'a teklif yapan takımların Fiorentina ve Roma olduğunu yazmıştı.