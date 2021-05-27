Burak Yılmaz: "Çok iyi teklifler var" Lille'in kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Burak Yılmaz, transfer teklifleri aldığını açıkladı. Deneyimli golcü, "Güzel teklifler var ama ne olacağını bilmiyorum" dedi.

Haber Merkezi 27 Mayıs 2021, 12:00 Son Güncelleme: 27 Mayıs 2021, 12:39 Yeni Şafak