Burak Yılmaz kırmızı görünce çılgına döndü: Hakemin üzerine yürüdü | VİDEO

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, kupada oynanan Kocaelispor maçında hakem kararına sert tepki gösterdi. Genç teknik adam kırmızı kart gördü. Yan hakemin üzerine yürüyen Yılmaz'a yardımcıları da engel olamadı. O anlara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci haftasında Gaziantep FK sahasında Kocaelispor ile karşı karşıya geldi.
Kırmızı-siyahlıların savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç 13. dakikada rakibine yaptığı sert müdahalenin ardından VAR incelemesi sonrası kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Hakem Burak Pakkan'ın kararına şiddetli şekilde itiraz eden Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz da kırmızı kart gördü.
Yılmaz, bu kararın ardından çılgına döndü. Yardımcılarının tutmak da zorlandığı genç teknik adam yardımcı hakemin üzerine yürüdü.