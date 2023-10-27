Burak Yılmaz öfkeli taraftarları sakinleştirdi: Ne deseniz haklısınız

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Aspmyra Stadı'nda oynanan maçın ardından Beşiktaş'ın kamp yaptığı otelin önüne gelen öfkeli taraftarlar, Beşiktaşlı futbolculara otele girişleri esnasında tepki gösterdi.

Futbolcular otele girdikten sonra taraftarların yanına gelen Burak Yılmaz, "Ne deseniz haklısınız. Rica ediyorum sakin olun" derken, genç teknik adamla konuşan bir taraftar, "Buraya 10 saat havaalanında bekleyerek geldik. Savaşan bir Beşiktaş istiyoruz" ifadelerini kullandı.