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Spor

Burak Yılmaz öfkeli taraftarları sakinleştirdi: Ne deseniz haklısınız

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, Bodo mağlubiyeti sonrası takıma tepki gösteren taraftarlarla konuştu. Genç çalıştırıcı, "Ne deseniz haklısınız" diyerek taraftarları yatıştırdı.

11:29 - 27/10/2023 Cuma
Güncelleme: 13:49 - 27/10/2023 Cuma
AA
Burak Yılmaz otelin önüne gelen taraftarlarla görüştü.

Burak Yılmaz otelin önüne gelen taraftarlarla görüştü.

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu üçüncü haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'e 3-1 yenilen Beşiktaş'ta teknik sorumlu Burak Yılmaz, takıma tepki gösteren öfkeli taraftarları sakinleştirdi.



Aspmyra Stadı'nda oynanan maçın ardından Beşiktaş'ın kamp yaptığı otelin önüne gelen öfkeli taraftarlar, Beşiktaşlı futbolculara otele girişleri esnasında tepki gösterdi.


Futbolcular otele girdikten sonra taraftarların yanına gelen Burak Yılmaz, "Ne deseniz haklısınız. Rica ediyorum sakin olun" derken, genç teknik adamla konuşan bir taraftar, "Buraya 10 saat havaalanında bekleyerek geldik. Savaşan bir Beşiktaş istiyoruz" ifadelerini kullandı.







#Beşiktaş
#Burak Yılmaz
#Bodo/Glimt
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