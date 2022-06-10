Bursa'da yasa boğan ölüm: Genç futbolcu hayatını kaybetti

Barış Demir, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi'ndeki evinde fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen 27 yaşındaki oyuncu, yaşamını yitirdi.

Genç futbolcunun cenazesinin ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Samanlı Mahallesi'nde toprağa verileceği bildirildi.

Futbola 2010'da Bursaspor altyapısında başlayan Demir, 2021-2022 sezonunda Bölgesel Amatör Lig 1. Grup'ta Yenişehir Belediyespor'da forma giydi.

Başsağlığı mesajları

Barış Demir'in vefatı nedeniyle Bursaspor Kulübü'nden başsağlığı mesajı paylaşıldı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Uzun yıllar kulübümüze önemli hizmetler veren profesyonel futbolcu Barış Demir'in vefat haberini büyük bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadesine yer verildi.

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Bursa'nın Yenişehir ilçe Belediye Başkanı Davut Aydın da mesajında, Barış Demir'in geçirdiği kalp krizi sonrası vefat ettiğini derin üzüntüyle öğrendiğini belirterek, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Yenişehir Belediyespor camiasına ve tüm sporseverlere başsağlığı diledi.

İnna Lillahi ve İnna İleyhi Raciun



Yenişehir Belediyespor’umuzun futbolcusu Barış Demir’in geçirdiği kalp krizi sonrası vefat ettiğini derin üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum’a Allah’tan rahmet, kederli Ailesine, camiamıza ve tüm sporseverlere baş sağlığı dilerim. pic.twitter.com/6WDYceV3qt — DAVUT AYDIN (@davutaydin016) June 9, 2022