Bursaspor-Antalyaspor maçında Fırat Aydınus gündem oldu

Bursaspor ile Antalyaspor arasında oynanan maçta hakem Fırat Aydınus'un tavırları eleştiri konusu oldu. İkinci yarıda ev sahibi ekibin oyuncusu Lima'ya sarı kart gösteren tecrübeli hakem oyuncunun tepkisi sonrasında karşısına dikilip uzun süre oyuncunun gözüne baktı.

Fırat Aydınus'un bu hareketi birçok futbolsever tarafından tepki çekti. İşte Aydınus'a gösterilen tepkiler;

Oyuncuyu resmen tahrik ediyor. Yasada bile tahrik suç unsuruyken, bu hareket karşısında ikici sarı gören oyuncuya ceza indirimi gelmeli. Hakeme ise para cezası veya kızağa çekilmeli. Hakem bir memurdur. — Asaf Samet Bayraktar (@asafsamet) 9 Aralık 2018

Ne bu şimdi gözlerimden ateş çıkartıcam mı diyor hakemimiz — KON2ANTRA2YON (@imparatorgs1905) 9 Aralık 2018

Bu adam futbolculari kiskirtiyor. — (M).(E) (@korkmazmemoli) 9 Aralık 2018

Allah aşkına İngiltere de maçlara bakın hakem sarı kartı gösterirken ne denli rahat sakin bi de bizimkine bak — Ferit (@ferit673634) 9 Aralık 2018