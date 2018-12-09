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Bursaspor-Antalyaspor maçında Fırat Aydınus gündem oldu

Bursaspor ile Antalyaspor arasında oynanan maçta Fırat Aydınus'un ev sahibi ekibin futbolcusu Lima'ya gösterdiği sarı kart ve ardından oyuncuya attığı bakış sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. Aydınus'un bu hareketi birçok futbolseverler tarafından eleştirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fırat Aydınus.

Fırat Aydınus.

Bursaspor ile Antalyaspor arasında oynanan maçta hakem Fırat Aydınus'un tavırları eleştiri konusu oldu. İkinci yarıda ev sahibi ekibin oyuncusu Lima'ya sarı kart gösteren tecrübeli hakem oyuncunun tepkisi sonrasında karşısına dikilip uzun süre oyuncunun gözüne baktı.

Fırat Ayınus ve Lima arasında tepkilere neden olan an.
Fırat Ayınus ve Lima arasında tepkilere neden olan an.

Fırat Aydınus ve Lima arasında tepkilere neden olan an.
Fırat Aydınus ve Lima arasında tepkilere neden olan an.

Fırat Aydınus'un bu hareketi birçok futbolsever tarafından tepki çekti. İşte Aydınus'a gösterilen tepkiler;


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