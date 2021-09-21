TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Yeşil-beyazlılar, 53 yaşındaki çalıştırıcı Özcan Bizati ile anlaşma sağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörlük görevi için Özcan Bizati ile 1+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Bu anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, Özcan Bizati ve ekibine görevlerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Özcan Bizati geçen sezon Süper Lig'de bir dönem Gençlerbirliği'ni çalıştırmıştı.
- Bursaspor, ligde 6 haftada 5 puan toplayarak taraftarına büyük hayal kırıklığı yaşatmıştı.