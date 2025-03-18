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Bursaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu: Batalla'nın yerine geldi

Bursaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu: Batalla'nın yerine geldi

13:5718/03/2025, Salı
G: 18/03/2025, Salı
AA
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Kulüp başkanı Enes Çelik, teknik direktör Adem Çağlayan'la el sıkıştı.
Kulüp başkanı Enes Çelik, teknik direktör Adem Çağlayan'la el sıkıştı.

3. Lig ekiplerinden Bursaspor, Pablo Martin Batalla'dan boşalan teknik direktörlük görevine Adem Çağlayan'ın getirildiğini duyurdu.

Bursaspor, Pablo Martin Batalla'dan boşalan teknik direktörlük görevine Adem Çağlayan'ın getirildiğini duyurdu.


Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Sayın Adem Çağlayan ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diler, Adem Çağlayan ve ekibine yeni görevlerinde başarılar dileriz" denildi.


Çağlayan için düzenlenen törende Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik de hazır bulundu.








#3. Lig
#Bursaspor
#Adem Çağlayan

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