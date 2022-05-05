Büyük kavuşma: Taraftar 'mutlu son' istedi

Geçen sezonlarda olduğu gibi şampiyonluk ilan edilen son maça kadar Trabzonspor’u iç ve dış sahalarda izleyen Yeni Şafak, sadece maç takip etmedi, sonu mutlulukla biten bu serüveni de okuyucularına aktarmak için an be an, anı biriktirdi.

Şampiyonluk öyküsü - 1

Süper Lig bitmeden mutlu sona ulaşan Trabzonspor’un başarı öyküsü aslında geçen sezondan başladı. Yıllardır kupa kazanan, son olarak da geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası ile TFF Süper Kupa’yı müzesine götüren Trabzonspor için artık vuslat zamanıydı. Sezon içinde zaman zaman yaşanan kırılmalar, geri dönüşler ve sakatlıklar Trabzonspor’u kilitlendikleri kupa hedefinden uzaklaştırmadı. Hatta öyle bir noktaya gelindi ki sadece şampiyonluk yetmedi, her hafta önüne yeni bir rekor denemesi koyuldu.

Trabzon’da oynanan Fenerbahçe maçını kazanarak liderlik koltuğuna oturan ve son düdük çalana kadar orada kalan bordo-mavili takım, bir müddet Konyaspor ile yarışsa da sonuç değişmedi. Fırtına sadece 2 yenilgi alıp, rakipleri Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ile bu sezon zirveyi kovalayan Konyaspor’a karşı kaybetmeyip bu 4 takımdan toplam 16 puan çıkardı. Trabzonspor tam 25 hafta liderlik koltuğunda oturarak camiayı da oluşturduğu heyecanla birlikte mutluluğa taşıdı.

Ahmet Ağaoğlu

Ağaoğlu’nun bitmeyen inadı

Trabzonspor’da 8 Nisan 2018’de yapılan olağanüstü genel kurulda başkan seçildikten sonra 2 Aralık 2018’deki olağan genel kurulda 3 yıl süreyle başkanlığa getirilen Ahmet Ağaoğlu, 5 Aralık 2021’de tek listeyle girdiği seçimlerde üç yıllığına yeniden başkan seçilmişti. Ağaoğlu’nun başkanlığı süresince Trabzonspor 149 lig maçına çıktı. Bordo-mavililer, bu maçlarda 80 galibiyet, 45 beraberlik, 23 mağlubiyet yaşadı. Ekonomik anlamda kötü durumda aldığı Trabzonspor’da ciddi bir ekonomik ve idari yapılanmaya giden Başkan Ağaoğlu, kadro maliyetini de yarı yarıya düşürdü.

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Abdullah Avcı

Başarı Avcı ile geldi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın “Sabırlı oyun” söyleminin karşılık bulması bordo-mavililere uzun süredir beklenen mutluluğu getirdi. Trabzon halkı ve Trabzonsporlular, artık teknik adama güvenmeye ve sabretmeye alışmıştı

Trabzonspor, Ahmet Ağaoğlu’nun görev süresince 5 teknik adamla çalıştı. 2017-2018 sezonunu mevcut teknik direktör Rıza Çalımbay ile tamamlayan Ağaoğlu, 2018-2019 sezonuna ise Ünal Karaman ile başlangıç yaptı. Karaman ile ligde 51 maçta çalışan Ağaoğlu yönetimi, 2019-2020 sezonun 17. haftası sonunda yollarını ayırıp, göreve yardımcılarından Hüseyin Çimşir’i getirdi. 16 maç sonunda Çimşir ile de yol ayrımına gelen Ağaoğlu, sezonun son maçına ve kupa finaline Çimşir’in yardımcısı Eddie Newton yönetiminde çıktı. Bordo-mavililer 2020-21 sezonuna başladığı Newton ile 7 hafta sonunda yollarını ayırırken, tek maçlık İhsan Derelioğlu’nun ardından 10 Kasım 2020’de göreve Abdullah Avcı’yı getirdi. Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nı Eddie Newton, TFF Süper Kupayı ise Abdullah Avcı ile kazanırken, yıllardır büyük bir özlemle beklenen şampiyonluk kupası da Avcı döneminde geldi.

Süper Lig’de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor’da başarının temelleri geçen sezondan atıldı. Cornelius, Hamsik, Peres, Dorukhan ve Siopis gibi önemli isimlerin transferi erken bitirildi. Sağlıklı geçen kamp dönemi, günü gününe yapılan ödemeler ve teknik direktör Abdullah Avcı’nın “Sabırlı oyun” söyleminin karşılık bulması bordo-mavililere beklenen mutluluğu getirdi. Trabzon halkı ve Trabzonsporlular artık sabretmeye de alışmıştı.