Büyük kavuşma: Taraftar 'mutlu son' istedi

Geçen sezonlarda olduğu gibi şampiyonluk ilan edilen son maça kadar Trabzonspor’u iç ve dış sahalarda izleyen Yeni Şafak, sadece maç takip etmedi, sonu mutlulukla biten bu serüveni de okuyucularına aktarmak için an be an, anı biriktirdi.