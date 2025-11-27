Çağdaş Atan Trabzonspor maçı öncesi konuştu

Trendyol Süper Lig’in 14’üncü haftasında 29 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor’a konuk olacak TÜMOSAN Konyaspor, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Yeşil-beyazlı ekipte teknik direktör Çağdaş Atan ve futbolculardan Jin-ho Jo, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.





Trabzonspor karşılaşmasında oyuncularına güvendiğini ifade eden Çağdaş Atan, “Bana göre ligin en organize takımına karşı oynayacağız. Bu ligin en saygı duyduğum, oyuna en hakim hocalarından bir tanesinin takımına karşı oynayacağız. Sayın Fatih Tekke’nin takımına karşı oynayacağız. 1 senedir oyununu mükemmelleştirmeye çalışan, devamlı tekrar halinde iyi oyuncularla, genç, dinamik oyuncularla takımını güçlendiren bir Trabzonspor. Biz de geçen hafta aslında çok kazanmak istediğimiz, oyunun bazı bölümlerini, analizleri yaptıktan sonra daha nette gördüğümüz çok iyi oynadığımız ama kazanamadığımız, üzgün bitirdiğimiz bir haftanın sonunda maça çıkacağız. Trabzonspor iyi bir topa sahip olma takımı. Biz bugün oyuncularımızla dün Antalyaspor maçından, bugün de Trabzonspor maçının analizini yaparak görsel anlamda hazırlığımızı tamamladık. Bu son iki günde de taktiksel anlamda sahada analizlerde izlemiş olduğumuz hataları ve güçlü yönlerini çalışarak maça hazırlanmaya çalışacağız. Umudumuz yüksek, oyuncularıma güveniyorum. Çok çalışkan bir oyuncu grubuyla çalışıyorum” diye konuştu.





Antalyaspor karşılaşmasına göre çok daha iyi bir oyunla Trabzonspor karşılaşmasında sahada yer almak istediklerini belirten Atan, “Maçı çok önemsiyoruz. Öncelikle iyi bir oyun oynamak istiyoruz, güçlü bir oyun oynamak istiyoruz. Geçen haftakinden daha iyi oynamak istiyoruz. Konyaspor uzun bir aradan sonra ilk defa rakip sahada en çok top kazanan takım oldu bu hafta. İlk defa da 13 haftanın sonunda rakibine en düşük gol şansı verdiği haftayı geçirdi. Olumlu yanlarına bakmaya çalışıyoruz. Çok daha iyi hücumlar yapabilirdik. İkinci yarıyı çok daha iyi oynayabilirdik. Ama rotasyon, darlık, bunlar artık bizim için mazeret değil. Oyunun güçlü yanlarını toparlayıp daha da mükemmel hale getirmek için tekrarları devam edip bu maça en iyi şekilde hazırlanacağız. Çok önemsiyoruz. Dediğim gibi umudumuz yüksek. Bizim zaten teknik ekip olarak lig maçları anlamında Trabzonspor'a Trabzon'da iyi bir istatistiğimiz olduğunu. 4 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik, 1 mağlubiyetimiz var. Umarım bunların hepsi birleştiğinde Konyaspor için cumartesi günü çok güzel bir gün olur” ifadelerini kullandı.



