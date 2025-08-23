Yeni Şafak
Can Uzun attı: Eintracht Frankfurt farklı kazandı

18:4923/08/2025, Cumartesi
AA
Can Uzun attığı golden sonra böyle sevindi.
Can Uzun attığı golden sonra böyle sevindi.

Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) 1. hafta maçında Eintracht Frankfurt, Werder Bremen'i 4-1 mağlup etti.

Deutsche Bank Park Stadı'ndaki karşılaşmada ev sahibi ekip, Türk oyuncusu Can Uzun'un 22. dakikadaki golüyle öne geçerken Jean-Matteo Bahoya ile 25. dakikada farkı 2'ye çıkardı.


İkinci yarıya hızlı başlayan Eintracht Frankfurt, 47. dakikada Jean-Matteo Bahoya ile skoru 3-0'a getirdi ancak konuk ekip, 48. dakikada Justin Njinmah ile golü buldu.


Eintracht Frankfurt, 70. dakikada Ansgar Knauff'un golüyle mücadeleden 4-1 galip ayrıldı.

