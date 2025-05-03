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Çanakkale'de 2025 Challenge Gallipoli etkinliği başladı

Çanakkale'de 2025 Challenge Gallipoli etkinliği başladı

09:373/05/2025, Cumartesi
AA
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Etkinlik geçtiğimiz yıl da büyük heyecana sahne olmuştu.
Etkinlik geçtiğimiz yıl da büyük heyecana sahne olmuştu.

"2025 Challenge Gallipoli" etkinliği, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda başladı.

Türkiye Triatlon Federasyonunun organizasyonunda sabah saatlerinde Eski Jandarma Kampı'ndaki başlangıç noktasına gelen triatletler burada son hazırlıklılarını yaptı.


Tarihi yarımadadaki doğayla iç içe yüzme, bisiklet ve koşu parkurlarında, 18 ülkeden 600 sporcunun yer aldığı etkinlik, Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan tarafından başlatıldı.


Sporcular 1,9 kilometrelik yüzme, 90 kilometre bisiklet, 21 kilometre koşu parkurlarını tamamlamak için kıyasıya mücadele ediyor.


Türkiye Triatlon Federasyonu Genel Sekreteri Göktürk Yılmaz, bu yıl 5'inci kez düzenlenen etkinliğin her geçen yıl daha fazla katılımcıyla yapıldığını söyledi.


"2025 Challenge Gallipoli"nin ikinci gününde yarın ödül töreni yapılacak.

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