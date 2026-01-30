CANLI | Şampiyonlar Ligi kura çekimi: Galatasaray'ın rakibi belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının tamamlanmasının ardından son 16 play-off turu kura çekimi heyecanı yaşanacak. Bu turda temsilcimiz Galatasaray'ın da rakibi belli olacak. Sarı-kırmızılılar Juventus ya da Atletico Madrid ile eşleşecek. UEFA'nın genel merkezi Nyon'da yapılacak kura çekimini TSİ 14.00'ten itibaren haberimizden takip edebilirsiniz...
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, son 16 play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılacak. Kura çekimi, TSİ 14.00'te başlayacak.
Galatasaray için muhtemel iki rakip var
Lig aşamasında 10 puan toplayan sarı-kırmızılılar, 20. sırayı aldı. Son 16 play-off turuna kalan Galatasaray'ın muhtemel rakipleri Atletico Madrid ve Juventus oldu.
İlk 8'de bitirenler direkt 16'da
Lig etabının sona ermesinin ardından ilk 8'de yer alan Arsenal, Bayern Münih, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting ve Manchester City, doğrudan son 16 turuna yükseldi.
Puan cetvelinde 9-24. sırayı elde eden Real Madrid, Inter, Paris Saint-Germain (PSG), Newcastle United, Juventus, Atletico Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Olympiakos, Club Brugge, Galatasaray, Monaco, Karabağ, Bodo/Glimt ve Benfica, adlarını play-off aşamasına yazdırdı.