Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
CANLI | Şampiyonlar Ligi kura çekimi: Galatasaray'ın rakibi belli oluyor

CANLI | Şampiyonlar Ligi kura çekimi: Galatasaray'ın rakibi belli oluyor

12:2830/01/2026, Friday
Yeni Şafak
Sonraki haber
Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oluyor.
Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oluyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının tamamlanmasının ardından son 16 play-off turu kura çekimi heyecanı yaşanacak. Bu turda temsilcimiz Galatasaray'ın da rakibi belli olacak. Sarı-kırmızılılar Juventus ya da Atletico Madrid ile eşleşecek. UEFA'nın genel merkezi Nyon'da yapılacak kura çekimini TSİ 14.00'ten itibaren haberimizden takip edebilirsiniz...

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, son 16 play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılacak. Kura çekimi, TSİ 14.00'te başlayacak.


Galatasaray için muhtemel iki rakip var

Lig aşamasında 10 puan toplayan sarı-kırmızılılar, 20. sırayı aldı. Son 16 play-off turuna kalan Galatasaray'ın muhtemel rakipleri Atletico Madrid ve Juventus oldu.


İlk 8'de bitirenler direkt 16'da

Lig etabının sona ermesinin ardından ilk 8'de yer alan Arsenal, Bayern Münih, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting ve Manchester City, doğrudan son 16 turuna yükseldi.

Puan cetvelinde 9-24. sırayı elde eden Real Madrid, Inter, Paris Saint-Germain (PSG), Newcastle United, Juventus, Atletico Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Olympiakos, Club Brugge, Galatasaray, Monaco, Karabağ, Bodo/Glimt ve Benfica, adlarını play-off aşamasına yazdırdı.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması sonrasında finale kadar oynanacak turların tarihleri:
Son 16 play-off turu:
17-18 ve 24-25 Şubat
Son 16 turu:
10-11 ve 17-18 Mart
Çeyrek finaller:
7-8 ve 14-15 Nisan
Yarı finaller:
28-29 Nisan ve 5-6 Mayıs 2026
Final:
30 Mayıs (Budapeşte)

#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Galatasaray
#Futbol
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖF final sınav sonuçları nasıl sorgulanır? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi Sonuç Sorgulama Ekranı