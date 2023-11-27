CANLI | Sivasspor-Trabzonspor

Sivasspor-Trabzonspor
Süper Lig'in 13. Haftasında Sivasspor, Trabzonspor'u ağırlıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı 4 maçta 10 puan toplamayı başaran Trabzonspor, Sivasspor mücadelesinden üç puan alarak yakaladığı çıkışı devam ettirmek istiyor. Milli ara öncesi son maçında, Fatih Karagümrük deplasmanından 3-0 mağlup ayrılan Sivasspor, evinde Trabzonspor'u yenerek bu sezon iç sahadaki ilk galibiyetini almanın planlarını yapıyor.
Sivasspor 11'i: Ali Şaşal, Uğur, Caner, Appindangoye, Alaaddin, Yunus Emre, Rodrigues, Saiz, Charisis, Emrah, Manaj
Trabzonspor 11'i: Taha, Eren, Denswil, Baniya, Mehmet Can, Berat (Bakasetas), Mendy, Abdülkadir, Visca, Pepe, Onuachu