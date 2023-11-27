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CANLI | Sivasspor-Trabzonspor

Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasının kapanış maçında Sivasspor'a konuk oluyor. Sivasspor-Trabzonspor maçının canlı anlatımı, canlı istatistikleri ve canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz.

Yeni Şafak
17:54 - 27/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Sivasspor-Trabzonspor

Sivasspor-Trabzonspor

Süper Lig'in 13. Haftasında Sivasspor, Trabzonspor'u ağırlıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı 4 maçta 10 puan toplamayı başaran Trabzonspor, Sivasspor mücadelesinden üç puan alarak yakaladığı çıkışı devam ettirmek istiyor. Milli ara öncesi son maçında, Fatih Karagümrük deplasmanından 3-0 mağlup ayrılan Sivasspor, evinde Trabzonspor'u yenerek bu sezon iç sahadaki ilk galibiyetini almanın planlarını yapıyor.

Sivasspor 11'i: Ali Şaşal, Uğur, Caner, Appindangoye, Alaaddin, Yunus Emre, Rodrigues, Saiz, Charisis, Emrah, Manaj

Trabzonspor 11'i: Taha, Eren, Denswil, Baniya, Mehmet Can, Berat (Bakasetas), Mendy, Abdülkadir, Visca, Pepe, Onuachu



#Sivasspor
#Trabzonspor
#Süper Lig
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