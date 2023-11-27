MAÇ SONUCU | Sivasspor-Trabzonspor: 3-3

Süper Lig'in 13. Haftasında Sivasspor, Trabzonspor ile karşılaştı. Oldukça soğuk bir havada oynanan karşılaşmada tam 6 gol atılırken kazanan çıkmadı. Sivasspor, puanını 15 yaparken 12. sıraya yükseldi. Trabzonspor ise 23 puanla 5. sırada yer aldı.

Sivasspor'un golleri Saiz ve Manaj'dan (2) geldi. Trabzonspor'un gollerini ise Pepe, Onuachu ve Trezeguet attı.

76'ncı dakikada Enis Destan ceza sahası içi sol çaprazdan topu içeriye çevirdi. Penaltı noktası yakınında bulunan Trezeguet sağ ayağı ile vuruş yaptı ve top kaleci Ali Şaşal'ın solundan ağlara gitti. Pozisyonun tamamlanmasının ardından ofsayt bayrağı kaldırıldı ve gol geçerli sayılmadı. Ancak daha sonra yapılan VAR incelemesi sonucu gol yeniden geçerlilik kazandı: 3-3.