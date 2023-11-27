MAÇ SONUCU | Sivasspor-Trabzonspor: 3-3

Sivasspor-Trabzonspor
Süper Lig'in 13. Haftasında Sivasspor, Trabzonspor ile karşılaştı. Oldukça soğuk bir havada oynanan karşılaşmada tam 6 gol atılırken kazanan çıkmadı. Sivasspor, puanını 15 yaparken 12. sıraya yükseldi. Trabzonspor ise 23 puanla 5. sırada yer aldı.
Sivasspor'un golleri Saiz ve Manaj'dan (2) geldi. Trabzonspor'un gollerini ise Pepe, Onuachu ve Trezeguet attı.
4. dakikada Charisis pasını Saiz’e aktardı. Ceza alanı dışından Saiz’in sert şutunda top filelerle buluştu. 1-0
8. dakikada sol kanattan ceza alanı içerisine giren Burak Kapacak’ın şutunda kaleci Muhammet Taha Tepe topa hakim oldu.
20. dakikada Uğur Çiftçi’nin ortasında ceza sahası içerisindeki Manaj’ın kafa vuruşunda kaleciden dönen topu takip eden Manaj kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
26. dakikada Pepe’nin ceza sahası içerisinden yaptığı şutta defans topu çıkartmayı başardı.
39. dakikada Visca’nın pasında topu kontrol eden Pepe, ceza sahası içine girerek sol ayağıyla yaptığı şutta top filelere gitti. 1-2
45. dakikada Trezeguet’in pasında ceza alanı içerisindeki Onuachu, dokunuşla topu ağlarla buluşturdu. 2-2
51'inci dakikada sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında topla buluşan Emrah, sol ayağı ile ortayı yaptı. Ceza alanında bulunan Manaj'ın kafa vuruşunda top yan direkten döndü.
52'nci dakikada Mehmet Can'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan uzak köşeye doğru vuruşunda top yandan auta gitti.
67'nci dakikada Trabzonspor yarı alanında topla buluşan Manaj hızla topu taşıdıktan sonra ceza sahası yayı sağ çaprazından sert vurdu ve top yakın köşeden ağlara gitti: 3-2.
76'ncı dakikada Enis Destan ceza sahası içi sol çaprazdan topu içeriye çevirdi. Penaltı noktası yakınında bulunan Trezeguet sağ ayağı ile vuruş yaptı ve top kaleci Ali Şaşal'ın solundan ağlara gitti. Pozisyonun tamamlanmasının ardından ofsayt bayrağı kaldırıldı ve gol geçerli sayılmadı. Ancak daha sonra yapılan VAR incelemesi sonucu gol yeniden geçerlilik kazandı: 3-3.
Karşılaşmanın 3-3 berabere sonuçlandı.