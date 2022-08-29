CANLI SKOR | Beşiktaş-Sivasspor

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İYİ Parti tiyatrosunda bu hafta: Akşener'in Silivri ziyaretinde geçinemediğinden dert yanan genç Kartal teşkilatından çıktı

Partisinin grup toplantısında her hafta bir tiyatro sergileyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in oyununun adresi bu kez Silivri oldu. Geçtiğimiz günlerde Silivri'ye ziyarette bulunan Akşener'in sözde Silivri'de karşılaştığı Ensar Kaşçıoğlu, kameralar önünde geçinemediğini ve evden dışarı çıkamadığını söyledi. Ancak Akşener'e dert yanan Kaşçıoğlu'nun İYİ Parti Kartal İlçe Başkanlığı'nda görevli olduğu ortaya çıktı. Kaşçıoğlu'nun sosyal medya hesaplarının İYİ Parti'nin resmi hesabını aratmadığı, ve Meral Akşener'in yanı sıra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile de pek çok fotoğrafının olduğu görüldü.