CANLI SKOR | Beşiktaş-Sivasspor

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor'u konuk ediyor. Beşiktaş-Sivasspor maçının canlı anlatımı, canlı skoru ve canlı istatistiklerini haberimizden takip edebilirsiniz.
Beşiktaş-Sivasspor maçı saat kaçta? Beşiktaş-Sivasspor maçının hakemi kim?
Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor arasında Pazartesi akşamı saat 21.45'te başlayacak maçı Volkan Bayarslan yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarında futbolseverlerle buluşacak.
Beşiktaş'ın muhtemel 11'i;
- Ersin, Masuaku, Saiss, Necip, Rosier, Dele Alli, Gedson, Salih, Nkoudou, Weghorst, Muleka
Sivasspor'un muhtemel 11'i;
- Ali Şaşal, Uğur, Appindongaye, Goutas, Erdoğan, Keita, Ulvestad, Hakan, Gradel, Nije, James