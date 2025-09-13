Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Eyüpspor-Galatasaray (CANLI)

Eyüpspor-Galatasaray (CANLI)

Haber Merkezi
15:4613/09/2025, Cumartesi
G: 13/09/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Galatasaray deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya geliyor.
Galatasaray deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya geliyor.

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya geliyor. Eyüpspor-Galatasaray maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in 5. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Eyüpspor'un konuğu oluyor. Saat 17.00'de başlayacak olan mücadele beıNSPORTS1'den naklen yayınlanacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak müsabakada hakem Batuhan Kolak düdük çalacak.


Eyüpspor:
Marcos Felipe, Claro, Mujakic, Robin, Umut, Kerem Demirbay, Yalçın, Serdar, Seslar, Draguş, Ampem.
Galatasaray
: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, İlkay, Yunus, Sane, Icardi.

#galatasaray
#eyüpspor
#süper lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SAĞLIK BAKANLIĞI 17 BİN ATAMASI SON AÇIKLAMALAR: Sağlık Bakanı Memişoğlu duyurdu: 17 bin yeni atama yapılacak