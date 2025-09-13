Galatasaray deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya geliyor.
Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya geliyor. Eyüpspor-Galatasaray maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Süper Lig'in 5. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Eyüpspor'un konuğu oluyor. Saat 17.00'de başlayacak olan mücadele beıNSPORTS1'den naklen yayınlanacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak müsabakada hakem Batuhan Kolak düdük çalacak.
Eyüpspor:
Marcos Felipe, Claro, Mujakic, Robin, Umut, Kerem Demirbay, Yalçın, Serdar, Seslar, Draguş, Ampem.
Galatasaray
: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, İlkay, Yunus, Sane, Icardi.
