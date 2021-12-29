Fenerbahçe-Afyonspor | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur müsabakasında Fenerbahçe ile Afyonspor karşı karşıya gelecek.
Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Kritik karşılaşmada Turgut Doman düdük çalacak. Turgut Doman'ın yardımcılıklarını Ekrem Kan ile İbrahim Bozbey üstlenecek. Fenerbahçe - Afyonspor müsabakası 21.00'da başlayacak.
Fenerbahçe'nin 11'i;
- Berke Özer, Szalai, Tisserand, Nazım Sangare, Burak Kapacak, Crespo, Meyer, Muhammed Gümüşkaya, Rossi, Pelkas, Valencia.
- Anıl Atağ, Alper Tursun, Celal Hanalp, Emre Dayan, Erdinç Pekgöz, Nazmi Candoğan, Doğan Ateş, Süleyman Olgun, Doğukhan Emeksiz, Erhan Şentürk, Fatih Aktay.