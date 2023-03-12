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Spor

CANLI | Trabzonspor-Adana Demirspor

Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Trabzonspor-Adana Demirspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Haber Merkezi
14:26 . 12/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
Trabzonspor sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor

Trabzonspor sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor

Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor evinde Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor. Saat 16.00'da başlayacak olan mücadele beINSPORTS1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek.


İlk 11'ler
Trabzonspor:
Uğurcan, Larsen, Hugo, Bartra, Peres, Siopis, Doğucan, Bardhi, Abdülkadir, Yusuf, Gomez
Adana Demirspor:
Ertaç, Svensson, Mert, Semih, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Yusuf Sarı, Emre Akbaba, Belhanda, Akintola

#Süper Lig
#Trabzonspor
#Adana Demirspor
39 dakika önce
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CANLI | Trabzonspor-Adana Demirspor
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