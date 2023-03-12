Trabzonspor sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor
Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor evinde Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor. Saat 16.00'da başlayacak olan mücadele beINSPORTS1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek.
İlk 11'ler
Trabzonspor:
Uğurcan, Larsen, Hugo, Bartra, Peres, Siopis, Doğucan, Bardhi, Abdülkadir, Yusuf, Gomez
Adana Demirspor:
Ertaç, Svensson, Mert, Semih, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Yusuf Sarı, Emre Akbaba, Belhanda, Akintola
#Süper Lig
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39 dakika önce
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