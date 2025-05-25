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Trabzonspor-Samsunspor

Trabzonspor-Samsunspor

Haber Merkezi
17:3725/05/2025, Pazar
G: 25/05/2025, Pazar
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Trabzonspor-Samsunspor
Trabzonspor-Samsunspor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Samsunspor'u konuk ediyor. Trabzonspor-Samsunspor maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor ile Samsunspor karşı karşıya geliyor. Papara Park'ta saat 19.00'da başlayacak Trabzonspor-Reeder Samsunspor maçını, hakem Ozan Ergün yönetecek. Karşılaşma beINSPORTS2'den naklen yayınlanacak.


İlk 11'ler
Trabzonspor:
Taha, Malheiro, Salih, Okay, Mustafa, Folcarelli, Mendy, Zubkov, Visca, Nwakaeme, Sikan.
Samsunspor:
Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Bola, Ntcham, Bennasser, Schindler, Holse, Emre, Dimata


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