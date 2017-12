İngiltere Championship ekiplerinden Sheffield Wednesday'deki görevinden geçtiğimiz günlerde ayrılan Carlos Carvalhal'in yeni takımı belli oldu.

Beşiktaş'ı da bir dönem çalıştıran Portekizli teknik adam Premier Lig ekiplerinden Swansea City ile anlaşma sağladı.

We are delighted to confirm the appointment of Carlos Carvalhal as the club’s new manager.



Full story 👇https://t.co/UV8NFIhxzD — Swansea City AFC (@SwansOfficial) 28 Aralık 2017