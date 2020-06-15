LA LİGA

Casillas'tan sürpriz karar: Adaylığını geri çekti

Uzun yıllar Real Madrid’in formasını giyen Ilker Casillas, İspanya Futbol Federasyonu Başkanlığına koyduğu adaylığından vazgeçti.

Haber Merkezi İHA
Casillas, EURO 2020 kura çekiminde yer almıştı.

Casillas, EURO 2020 kura çekiminde yer almıştı.

Fotoğraf: Kai Pfaffenbach

Bir dönem Real Madrid formasını terleten ve İspanya futboluna damgasını vuran Ilker Casillas, geçtiğimiz aylarda açıkladığı İspanya Futbol Federasyonu başkanlık adaylığını geri çekti.

Sosyal medya hesabından adaylıktan vazgeçtiğini açıklayan Casillas, "Beni bu kararı almaya iten sebep, ülkemizin yaşadığı istisnai sosyal, ekonomik ve sağlık durumudur. Şu an için bölmekten ziyade, birleşme zamanı. Futbolumuz ve toplumumuz buna ihtiyaç duyuyor. Bu gelecek için kapanan bir kapı değil. İspanya futbolu için en adil, şeffaf ve gerçekten katılımcı bir seçim olmasını istiyorum ancak şu anki koşullarda gerçekleşeceğine inanmıyorum. Umarım gelecekte ister benimle ister başka adaylarla olsun böyle bir seçim yaşanır" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Galatasaray'da Muslera şoku: Altı ay sahalard...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.