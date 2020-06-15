Casillas'tan sürpriz karar: Adaylığını geri çekti

Bir dönem Real Madrid formasını terleten ve İspanya futboluna damgasını vuran Ilker Casillas, geçtiğimiz aylarda açıkladığı İspanya Futbol Federasyonu başkanlık adaylığını geri çekti.

Sosyal medya hesabından adaylıktan vazgeçtiğini açıklayan Casillas, "Beni bu kararı almaya iten sebep, ülkemizin yaşadığı istisnai sosyal, ekonomik ve sağlık durumudur. Şu an için bölmekten ziyade, birleşme zamanı. Futbolumuz ve toplumumuz buna ihtiyaç duyuyor. Bu gelecek için kapanan bir kapı değil. İspanya futbolu için en adil, şeffaf ve gerçekten katılımcı bir seçim olmasını istiyorum ancak şu anki koşullarda gerçekleşeceğine inanmıyorum. Umarım gelecekte ister benimle ister başka adaylarla olsun böyle bir seçim yaşanır" ifadelerini kullandı.