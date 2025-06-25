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Castrol Ford Team Türkiye Akropolis Rallisi'nde şampiyonluk mücadelesini sürdürecek

Castrol Ford Team Türkiye Akropolis Rallisi'nde şampiyonluk mücadelesini sürdürecek

16:5325/06/2025, Çarşamba
AA
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Akropolis Rallisi, 26-29 Haziran'da düzenlenecek.
Akropolis Rallisi, 26-29 Haziran'da düzenlenecek.

Castrol Ford Team Türkiye ekibinden Ali Türkkan-Oytun Albayrak ikilisi, 26-29 Haziran'da Yunanistan'da düzenlenecek Akropolis Rallisi'nde Dünya Ralli Şampiyonası Junior WRC klasmanında puan mücadelesi verecek.

Castrol'den yapılan açıklamaya göre, Dünya Ralli Şampiyonası'nın en köklü etaplarından biri olan Akropolis Rallisi, kırıcı toprak zeminiyle biliniyor ve sezonun en zorlu yarışları arasında gösteriliyor.


Bu yıl şampiyonaya şampiyonluk hedefiyle başlayan ancak İsveç ve Portekiz etaplarında yaşanan talihsizliklerin ardından sıralamada altıncılığa gerileyen yarış ekibi, daha önce iki kez yarıştığı Akropolis parkurundaki deneyimini kullanarak yeniden üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.


Geçen sezon dünya üçüncülüğünü elde eden takım, etap birinciliklerini toplayarak yarış galibiyeti elde etmeyi ve şampiyonluk yarışında tekrar iddialı bir konuma gelmeyi amaçlıyor.

#Castrol Ford Team Türkiye
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