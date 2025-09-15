Yeni Şafak
Rize'de nefes kesen son: Çaykur Rizespor 1-0 Gençlerbirliği (ÖZET)

15/09/2025, Pazartesi
G: 15/09/2025, Pazartesi
Çaykur Rizespor
Çaykur Rizespor

Süper Lig 5. hafta kapanış maçında Çaykur Rizespor sahasında Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. Onyekuru, 90+9. dakikada kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı. Rizespor'un galibiyet golü 90+3'te geldi. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 5. hafta kapanış maçında Çaykur Rizespor sahasında Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti ve bu sezon ilk galibiyetini aldı.


Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golü 90+3. dakikada Emrecan Bulut kaydetti.


Gençlerbirliği'nde Henry Onyekuru, 90+9. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Fofana'yı geçemedi.



Bu sonucun ardından Rizespor puanını 4 yaparak 11. sıraya yükseldi. Gençlerbirliği 0 puanla son sırada yer aldı.


RİZESPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇ ÖZETİ
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

