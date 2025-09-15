Süper Lig 5. hafta kapanış maçında Çaykur Rizespor sahasında Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. Onyekuru, 90+9. dakikada kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı. Rizespor'un galibiyet golü 90+3'te geldi. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 5. hafta kapanış maçında Çaykur Rizespor sahasında Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti ve bu sezon ilk galibiyetini aldı.
Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golü 90+3. dakikada Emrecan Bulut kaydetti.
Gençlerbirliği'nde Henry Onyekuru, 90+9. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Fofana'yı geçemedi.
Bu sonucun ardından Rizespor puanını 4 yaparak 11. sıraya yükseldi. Gençlerbirliği 0 puanla son sırada yer aldı.