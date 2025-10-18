Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Karadeniz derbisi Fırtına'nın: Rizespor 1-2 Trabzonspor (ÖZET)

Karadeniz derbisi Fırtına'nın: Rizespor 1-2 Trabzonspor (ÖZET)

18:5618/10/2025, Cumartesi
G: 18/10/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Trabzonsporlu futbolcuların gol sevinci yaşadığı o an.
Trabzonsporlu futbolcuların gol sevinci yaşadığı o an.

Trendyol Süper Lig 9. haftasında Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti ve zirve takibini sürdürdü. Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Felipe Augusto ve 19. dakikada Paul Onuachu attı. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında bugün deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadı'nda mücadeleyi bordo-mavililer 2-1 kazandı ve Rize'de 4 yıl sonra galip geldi.


Fırtına'ya üç puanı getiren golleri 2. dakikada Felipe Augusto ve 19. dakikada Paul Onuachu kaydetti. Rizespor'un tek golünü 27. dakikada Rak-Sakyi attı.


Üst üste üçüncü galibiyetini elde eden Trabzonspor puanını 20'ye yükseltti ve zirve takibini sürdürdü. Çaykur Rizespor 8 puanla 12. sırada kaldı.


Bordo-mavililer bir sonraki hafta sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak.


İlk 11'ler
Trabzonspor:
Onana, Savic, Batagov, Pina, Mustafa, Okay, Oulai, Tim, Olaigbe, Augusto, Onuachu.
Rizespor:
Fofana, Taha, Attila, Samet, Hojer, Papanikolaou, Buljubasic, Laçi, Emrecan, Rak Sakyi, Jurecka.

Maçın önemli dakikaları

2' Olaigbe’nin pasında ceza sahası içinde Atilla Mocsi’ye çarpan topu önünde bulan Agusto’nun şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

11' Sol kanattan Olaigbe’nin ortasında ceza sahası içinde Agusto’nun şutunda top direkten oyun alanına geri döndü.

20' Oulai’nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşla ceza sahası içinde Onuachu kafayla topu ağlara yolladı. 0-2

27' Savic’in geri pasında topu kapan Rak-Sakyi’nin kaleci Onana ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere gönderdi. 2-1

İlk yarı Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı. (DAKİKALAR GÜNCELLENCEKTİR...)


ÇAYKUR RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇ SONUCU

ÇAYKUR RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ
Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçının özetini izlemek için

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU


#Süper Lig
#Trabzonspor
#Çaykur Rizespor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025: Kasım ayı kira artış oranı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?