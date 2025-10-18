Trendyol Süper Lig 9. haftasında Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti ve zirve takibini sürdürdü. Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Felipe Augusto ve 19. dakikada Paul Onuachu attı. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında bugün deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadı'nda mücadeleyi bordo-mavililer 2-1 kazandı ve Rize'de 4 yıl sonra galip geldi.
Fırtına'ya üç puanı getiren golleri 2. dakikada Felipe Augusto ve 19. dakikada Paul Onuachu kaydetti. Rizespor'un tek golünü 27. dakikada Rak-Sakyi attı.
Üst üste üçüncü galibiyetini elde eden Trabzonspor puanını 20'ye yükseltti ve zirve takibini sürdürdü. Çaykur Rizespor 8 puanla 12. sırada kaldı.
Bordo-mavililer bir sonraki hafta sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak.
2' Olaigbe’nin pasında ceza sahası içinde Atilla Mocsi’ye çarpan topu önünde bulan Agusto’nun şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1
11' Sol kanattan Olaigbe’nin ortasında ceza sahası içinde Agusto’nun şutunda top direkten oyun alanına geri döndü.
20' Oulai’nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşla ceza sahası içinde Onuachu kafayla topu ağlara yolladı. 0-2
27' Savic’in geri pasında topu kapan Rak-Sakyi’nin kaleci Onana ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere gönderdi. 2-1
İlk yarı Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı. (DAKİKALAR GÜNCELLENCEKTİR...)