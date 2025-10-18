Andre Onana'nın kalesinde dikkat çeken detay: Taraftarları duygulandırdı

Trendyol Süper Lig 9. haftasında oynanan Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçına bordo-mavili takımın kalesindeki filelerde yer alan atkı damga vurdu. Yıldız kaleci Onana, maç öncesinde yaptığı hareketle taraftarları duygulandırdı.
Trendyol Süper Lig 9. haftasında Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.
Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleye konuk ekip takım taraftarları alınmadı. Hafta içerisinde Trabzonsporlu taraftarlarının yasağının kalktığı ve biletlerin satışa çıkacağı açıklanmıştı.
Son gün değişen karar sonrası bordo-mavili sporseverler, Rizespor maçında yerlerini alamadı. Bu karara tepki gösteren taraftarlar, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde takımı büyük coşkuyla Rize'ye uğurladı.
Taraftarların “Bu kaşkolu Savic’in bütün takımla birlikte deplasman tribününe asmasını istiyoruz” ricasını teknik direktör Fatih Tekke geri çevirmedi.
Andre Onana'nın koruduğu Trabzonspor kalesinde yer alan filelerde taraftarların verdiği atkının yer aldığı görüntülendi.