Çaykur Rizespor, Türkiye Kupası 4'üncü tur maçında konuk ettiği Silivrispor'u 3-2 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.
Türkiye Kupası 4'üncü tur maçında evinde Silivrispor'u konuk eden Çaykur Rizespor karşılamayı 3-2 galibiyetle tamamladı.
Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 31, 47. dakikada Papanikolaou (2) ve 86. dakikada Zeqiri attı.
Silivrispor'un gollerini 21 ve 54. dakikada Mert Aktaş (2) kaydetti.
Bu sonucun ardından Rizespor adını 5. tura yazdırdı. Yeşil-mavililerin rakibi yarın yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak.
21'inci dakikada Silivrispor öne geçti. Ramazan'ın derinlemesine pasında sol kanatta topla buluşan Mert, ceza sahası içerisine girip kaleye gönderdiği şutta top sağ direğe çarpıp ağlara gitti: 0-1.
31'inci dakikada Çaykur Rizespor beraberliği yakaladı. Sol kanattan serbest vuruş kazanan Çaykur Rizespor'da topun başına geçen Hojer'in arka direğe havadan gönderdiği topa yükselip kafa ile vuran Papanikolaou meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.
47'nci dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Sağ kanatta serbest vuruş kazanan Çaykur Rizespor'da topun başına geçen Akintola'nın penaltı noktasına havadan gönderdiği topa kafa ile vuran Papanikolaou'nun şutunda top ağlarla buluştu: 2-1.
54'üncü dakikada konuk ekip skora dengeyi getirdi. Çaykur Rizespor savunmasındaki hatalı paslaşma sonucu ceza sahası içerisinde topu kazanan Mert'in şutunda top ağlarla buluştu: 2-2.
86'ncı dakikada ev sahibi yeniden öne geçti. Sol kanatta Benhur'un yerden pasında kale sahası önünde topa vuran Zeqiri meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-2.
Karşılaşma Çaykur Rizespor'un 3-2 üstünlüğüyle tamamladı.