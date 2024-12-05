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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi heyecanı

10:395/12/2024, Perşembe
G: 5/12/2024, Perşembe
AA
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı yaşanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı yaşanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçlarının son gününe girilirken gözler 5. tura çevrildi. Bu turun kura çekimi 6 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Peki, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte merak edilenler...

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu kura çekimi 6 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 14.30'da başlayacak kura çekimine, TFF ve kulüp yetkilileri katılacak.

Kupanın bu aşamasında 4. eleme turunda rakiplerini eleyen 29 takım ve organizasyona bu turdan itibaren katılacak 9 ekip olmak üzere toplam 38 takım yer alacak.


Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi hangi kanalda?


Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalarda rakiplerini eleyenler, gruplarda mücadele etme hakkı kazanacak. Kura çekimi, yayıncı kuruluş A Spor'dan naklen yayımlanacak.


#Kura çekimi
#Ziraat Türkiye Kupası
#Futbol

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