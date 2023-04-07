Cedi Osman 19 sayı attı Cleveland kazandı

Cleveland Cavaliers'ta yaklaşık 22 dakika sahada kalan Cedi Osman, 19 sayı, 5 ribaunt, 4 asistle takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Cavaliers'ta Danny Green, 21 sayı ile takımın en skorer oyuncusu oldu. Orlando Magic'te ise Jalen Suggs, attığı 22 sayı ile maçın en skorer oyuncusu olmasına rağmen mağlubiyeti engelleyemedi.