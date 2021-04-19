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Spor Ceferin bombaladı "Onun kadar yalancısını görmedim"
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Ceferin bombaladı: "Onun kadar yalancısını görmedim"

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa Süper Ligi'ne katılacak kulüplere sert tepki gösterdi. Ceferin, "Yılanların bize bu kadar yakın çalıştığını bilmiyorduk ama öğrendik" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Ceferin bombaladı: Onun kadar yalancısını görmedim
Aleksander Ceferin

Aleksander Ceferin, İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 futbol kulübünün katılımıyla 'Avrupa Süper Ligi' adıyla kurulan yeni girişime tepki gösterdi.

Ceferin'in konuyla ilgili açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Bu kadar yalan söyleyen birini görmedim"

  • "Yılanların bize bu kadar yakın çalıştığını bilmiyorduk ama öğrendik. Manchester United yöneticisi Ed Woodward beni geçen günlerde aradı ve yeni Şampiyonlar Ligi sistemi için çok heyecanlı olduğunu ve bunu desteklediğini söyledi. Şimdi ise tamamen farklı bir şeye imza atıyor. Juventus Başkanı Agnelli kadar ısrarla ve bu kadar çok yalan söyleyen birini görmedim. Onunla cumartesi öğleden sonra görüştük ve bana her şeyin yalan olduğunu söyledi. Açgözlülük, tüm insani değerlerin buharlaşmasına izin veriyor. Hayatımda çok şey gördüm. Ceza avukatıydım. Ancak böyle insanları hiç görmedim."

"Bu kulüpler olsa da olmasa da yeni format hayata geçecek"

  • "Bu kulüpler sonsuza dek Avrupa futbolundan men edilmeyecekler ancak yaptıkları yanlıştı. Bir insanın bunu anlaması için çok zeki olmasına gerek yok ancak Süper Lig kurma tehdidi, tuhaf bir müzakere yolu. Yeni Şampiyonlar Ligi formatı, bu kulüpler olsa da olmasa da hayata geçecek."

"Bu kulüpler her zaman büyük kulüp değillerdi"

  • "Büyük kulüp olarak çağırılan bu kulüpler, her zaman büyük kulüp değillerdi. Juventus, Serie B'deydi. Manchester United'ın, Sir Alex Ferguson'dan önce nerede olduğunu bilmiyorum. Hukuk çerçevesinde uygulayabileceğimiz tüm yaptırımları uygulayacağız."

"Milli takımlarına alınmayacaklar"

  • "Yeni kurulan Süper Lig'deki oyuncuların FIFA Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda oynaması yasaklanacak."

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