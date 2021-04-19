Ceferin bombaladı: "Onun kadar yalancısını görmedim" UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa Süper Ligi'ne katılacak kulüplere sert tepki gösterdi. Ceferin, "Yılanların bize bu kadar yakın çalıştığını bilmiyorduk ama öğrendik" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 19 Nisan 2021, 16:23 Son Güncelleme: 19 Nisan 2021, 17:17 AA