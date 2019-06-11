Cengiz Ünder'in yeni hocası beli oldu

İtalya Birinci Ligi (Serie A) kulübü Roma, teknik direktörlüğe Paulo Fonseca'yı getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Portekizli teknik adam Paulo Fonseca ile 2 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Daha önce ülkesinin Paços Ferreira, Porto ve Braga kulüplerini çalıştıran 46 yaşındaki Fonseca, 2016 yazından beri başında bulunduğu Shakhtar Donetsk takımını, üst üste 3 lig ve Ukrayna Kupası şampiyonluğuna taşıdı.