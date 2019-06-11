SERİE A

Cengiz Ünder'in yeni hocası beli oldu

Milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma Kulübü'nün yeni teknik direktörü Portekizli Paulo Fonseca oldu.

Haber Merkezi AA
Fonseca, son olarak Shakhtar Donetsk'te görev alıyordu.

Fonseca, son olarak Shakhtar Donetsk'te görev alıyordu.

Fotoğraf: KAI PFAFFENBACH

İtalya Birinci Ligi (Serie A) kulübü Roma, teknik direktörlüğe Paulo Fonseca'yı getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Portekizli teknik adam Paulo Fonseca ile 2 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Daha önce ülkesinin Paços Ferreira, Porto ve Braga kulüplerini çalıştıran 46 yaşındaki Fonseca, 2016 yazından beri başında bulunduğu Shakhtar Donetsk takımını, üst üste 3 lig ve Ukrayna Kupası şampiyonluğuna taşıdı.

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