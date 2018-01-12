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Cenk Tosun'dan 'Bayern Münih' yorumu

Everton'ın yeni transferi Cenk Tosun Beşiktaş'ın hayatında büyük bir yere sahip olduğunu söyleyerek "Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih maçları çok önemli ve herkes o karşılaşmaları izleyecek. Fakat benim adıma transfer ve yeni deneyim için doğru zamandı" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Cenk Tosun İngiltere'de ilk maçına yarın çıkıyor.

Cenk Tosun İngiltere'de ilk maçına yarın çıkıyor.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'ın yeni transferi Cenk Tosun, çok kaliteli bir kadroya sahip olduklarını ve gol atmak için kendini hazır hissettiğini belirtti.

Kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Cenk Tosun, Everton'ın ligin ilk yarısında gol yollarında şanssızlıklar yaşadığını ancak ikinci devrede takımın sahip olduğu kaliteli forvetlerle daha fazla skor üreteceğini umduğunu kaydetti.

"Ceza alanında çok tehlikeliyim"

Her iki ayağını kullanabildiğini aktaran 26 yaşındaki futbolcu, şunları ifade etti:

  • Ceza alanında çok iyi ve tehlikeli bir forvetim. Buna inanıyorum. Eğer ceza alanında şans bulursam genellikle gol atarım. İngiltere için önemli özelliklerimden biri de güçlü olmam. Gol atmak için hazırım. Çok kaliteli bir kadroya sahibiz.

"Bayern Münih maçları çok önemli"

Beşiktaş'ın hayatında çok büyük bir yere sahip olduğunu vurgulayan Cenk Tosun, şöyle konuştu:

  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih maçları çok önemli ve herkes o karşılaşmaları izleyecek. Fakat benim adıma transfer ve yeni deneyim için doğru zamandı. Everton gibi bir takıma gelmek benim için büyük mutluluk kaynağı.

Everton, Premier Lig'in 23. haftasında 13 Ocak Cumartesi günü Tottenham ile Wembley Stadı'nda karşılaşacak.

Sigurdsson Cenk Tosun'a güveniyor
Sigurdsson Cenk Tosun'a güveniyor

İzlandalı futbolcu, Cenk Tosun'un Everton'a çok şeyler katacağını söyledi. Sigurdsson, eski Beşiktaşlı futbolcuya karşı daha önce 3 kez forma giydiğini ve Cenk'in Maviler'e çok şeyler katacağını vurguladı.'Cenk Tosun en iyi oyunculardan biri' diyen Sigurdsson, İzlanda formasıyla, Türkiye'ye karşı oynadığını ve Cenk Tosun'a karşı zorlandıklarını belirtti. İşte İzlandalı yıldızın milli futbolcuyla ilgili sözleri;Onun iyi bir futbolcu olduğunu biliyorum. Takıma çok çabuk uyum sağlayıp goller atacağına inanıyorum. Milli takımda ona karşı zorlanmıştık. Umarım bir an önce gol atmaya başlar. Beşiktaş&#39;ın milli futbolcusu Cenk Tosun resmen Everton&#39;da... Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)&#39;in paylaştığı bir gönderi (Oca 5, 2018 at 1:09ös PST) Video: Cenk Tosun'dan inanılmaz gol!

Cenk Tosun İngiltere'ye turşu bidonuyla gitti
Cenk Tosun İngiltere'ye turşu bidonuyla gitti

Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun, bugün öğle saatlerinde İstanbul'dan ayrıldı. 6 valizle havalimanına gelen milli yıldızın eşyalarının tartıldığı sırada gözlere bir turşu bidonu takıldı.Cenk Tosun’un İngiltere'ye turşu bidonuyla gitmesi sosyal medyada esprili yorumlara neden oldu. Twitter hesaplarından konuyla ilgili mesajlar atan taraftarlar golcü futbolcuya “Turşu önemli”, “28 milyon Euro da olsan o turşu gidecek”, gibi yorumlarda bulundular.İşte Cenk Tosun ve İngiltere'ye götürdüğü turşu bidonuyla ilgili yorumlar;Adam 100 küsür milyon TL&#39;ye Everton&#39;a transfer oldu ama giderken yanında turşu bidonu götürmeyi de ihmal etmemiş. Kralsın Cenk Tosun. pic.twitter.com/aV07R2YMWY&mdash; Süleyman Tetik (@SalomonTetik) 7 Ocak 2018 Romanya Muhtarı da olsan @CenkTosun_ da olsan farketmez, yurtdışına yerleşen bir türksen, o sarı kapaklı turşu bidonu illaki gelir seninle 😂😂😂👍👍👍 (genelde de siyah zeytin olur içinde) pic.twitter.com/ZUtleA3LTg&mdash; Romanya Muhtarı (@romuhtari) 7 Ocak 2018 Turşu iyidir kuvvet verir :) Yolun açık olsun Tosun Paşa @CenkTosun_ pic.twitter.com/X6UxXNp3hg&mdash; Ali Can Yaycılı (@ac_yaycili) 7 Ocak 2018 Giderken yanında götürdüğün turşu bidonu gözlerden kaçmadı @CenkTosun_ pic.twitter.com/2YhOKhINfl&mdash; Berke (@Berkezt26177186) 7 Ocak 2018 Adam İngiltere ye gidiyo tabi götürecek . Turşu önemli ye paşam ye @CenkTosun_ https://t.co/IwyBkpyjgK&mdash; Emrah JK (@emrahdrn1903) 7 Ocak 2018

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