Cenk Tosun'un Everton'daki forma numarası da belli oldu

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Cenk Tosun, Everton'la her konuda anlaşırken kulüplerin el sıkışmasını bekliyor.
İngiliz kulübü için kısa süre içerisinde sağlık kontrollerinden geçmesi beklenen 26 yaşındaki futbolcunun yeni takımında giyeceği forma numarasının da belli olduğu ifade edildi.
Cenk Tosun, Everton'da Gaziantepspor ve Beşiktaş'ta olduğu gibi 23 numaralı formayı giyemeyecek. Bunun sebebi formanın Seamus Coleman'da olması. Milli futbolcu, kariyerinin ilk profesyonel imzasını attığı Frankfurt'ta 34 numarayı giyiyordu ancak o forma da Oumar Niasse'da bulunuyor. Milli yıldızın 9 numaralı formanın da Sandro Ramirez'de olmasından dolayı yeni kulübünde 99 numaralı formayla mücadele etmesi bekleniyor.
- Bilindiği üzere Cenk Tosun, bu akşam saatlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda görülmüştü. 26 yaşındaki golcünün Londra'ya gittiği oradanda Liverpool'a geçerek Everton için sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.
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