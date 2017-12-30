Cenk Tosun'un Everton'daki forma numarası da belli oldu

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Cenk Tosun, Everton'la her konuda anlaşırken kulüplerin el sıkışmasını bekliyor.

İngiliz kulübü için kısa süre içerisinde sağlık kontrollerinden geçmesi beklenen 26 yaşındaki futbolcunun yeni takımında giyeceği forma numarasının da belli olduğu ifade edildi.

Cenk Tosun, Everton'da Gaziantepspor ve Beşiktaş'ta olduğu gibi 23 numaralı formayı giyemeyecek. Bunun sebebi formanın Seamus Coleman'da olması. Milli futbolcu, kariyerinin ilk profesyonel imzasını attığı Frankfurt'ta 34 numarayı giyiyordu ancak o forma da Oumar Niasse'da bulunuyor. Milli yıldızın 9 numaralı formanın da Sandro Ramirez'de olmasından dolayı yeni kulübünde 99 numaralı formayla mücadele etmesi bekleniyor.

Bilindiği üzere Cenk Tosun, bu akşam saatlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda görülmüştü. 26 yaşındaki golcünün Londra'ya gittiği oradanda Liverpool'a geçerek Everton için sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

Cenk Tosun İstanbul'a veda etti Beşiktaş'ın milli futbolcusu Cenk Tosun, akşam saatlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda görüntülendi. Everton'a imza atması an meselesi olan futbolcunun sağlık kontrolleri için İngiltere'ye gideceği iddia edildi.Beşiktaş'ın henüz resmi bir açıklama yapmadığı transfer konusunda görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor. Everton Sportif Direktörü Steve Walsh'ın İstanbul'da temaslarını sürdürmeye devam ettiği ve transferi resmileştirmek üzere olduğu aktarıldı.Hatırlanacağı üzere İngiliz basını, Everton'ın milli futbolcunun transferi için Beşiktaş'la 25 milyon pound karşılığında anlaştığını iddia etmişti. Ancak Cenk Tosun için 4 Avrupa kulübünün devreye girmesi sonrasında pazarlıkların yeniden başladığı belirtildi.Everton Cenk için elindeki forvetleri satıyor Tosun Paşa’nın #Beşiktaş istatistiği... Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)'in paylaştığı bir gönderi (Ara 29, 2017 at 7:04öö PST)

Tosun Paşa’nın #Beşiktaş istatistiği... Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)'in paylaştığı bir gönderi ( Ara 29, 2017 at 7:04öö PST )