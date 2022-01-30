Ceyhun Kazancı ve Önder Karaveli'den transfer itirafı Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı Antalya’da kamp yaparak değerlendiren Beşiktaş’ta Teknik Direktör Önder Karaveli ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Takımın kamp yaptığı otelde gazetecilerle kahvaltıda buluşan Karaveli ve Kazancı, dana sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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