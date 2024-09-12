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Spor

Christoph Daum’un cenaze töreni düzenlendi

Alman teknik direktör Christoph Daum için Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

20:01 - 12/09/2024 Perşembe
Köln'de cenaze töreni düzenlendi.
Köln'de cenaze töreni düzenlendi.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'da görev yapan ve 25 Ağustos'ta yaşamını yitiren Daum için FC Köln takımının Rhein Energie Stadyumu'nda düzenlenen törene, Türk ve Alman spor camiasından çok sayıda kişi katıldı.


Daum'un eski günlerini anlatan fotoğraf, video gösterimi ve konuşmalar esnasında duygusal anlar yaşandı.

Türk şef ve besteci Betin Güneş'in yönettiği orkestra, Daum ailesinin Türk dostluğunu vurgulamak için istediği "Bir başkadır benim memleketim" şarkısını seslendirdi.


Törende Alman spor kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerin yanı sıra siyasetçiler de konuşma yaptı.


Ali Koç ve Beşiktaş Genel Sekreteri Kaan Şakul kürsüye geldi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Daum ailesine taziyede bulunarak "Bu zor dönemde size sabır ve güç diliyorum. O büyük bir liderdi, pek çok kalbe dokunan muhteşem bir insandı." dedi.

Beşiktaş Genel Sekreteri Kaan Şakul, "O, saha içinde ve özellikle saha dışında pek çok kalbe dokunan harika bir insandı. Huzur içinde yatın Bay Daum. Seni özleyeceğiz ama asla unutmayacağız" ifadelerini kullandı.


Akciğer rahatsızlığı sebebiyle tedavi gören Alman teknik adam, 70 yaşında 25 Ağustos'ta hayata veda etti.




#Cristoph Daum
#Fenerbahçe
#Beşiktaş
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