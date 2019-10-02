Cimbom evinde üzdü

Sampiyonlar Ligi A Grubu’ndaki ilk maçında Club Brugge deplasmanından golsüz beraberlikle dönen Galatasaray, 2. hafta mücadelesinde kendi sahasında Fransa’nın Paris Saint-Germain takımına 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ilk yarısını 0-0 tamamlayan sarı-kırmızılılar ikinci yarıda Icardi’nin golüyle rakibini mağlup olarak ikinci maçında da galibiyetle tanışamadı. 2. dakikada Veratti’nin ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Di Maria’nın şutunu Muslera iki hamlede kontrol etti. 11’de sağdan ceza sahasına giren Meunier’in yerden ortasında, Di Maria’nın vurduğu topu Muslera kornere çeldi. 15’de Muslera’nın yatarak müdahale ettiği top Sarabia’ya pas olurken, İspanyol kanat oyıncusunun şutu yan ağlarda kaldı. 18. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Ceza sahası önünde Babel’le paslaşan Seri’nin şutunda top az farkla yandan auta gitti. 26. dakikada ceza sahasına atılan uzun pasta Mariano kafasıyla topu kalecisine vermek istedi. Muslera’dan önce araya giren Bernat’ın aşırtma vuruşunda top üstten dışarı çıktı. 52. dakikada Sarabia’nın pasını arka direkte değerlendiren İcardi, boş kaleye topu gönderdi: 0-1. 55’te Belhanda’nın açtığı ortada Falcao’nun aşırtma vuruşu kaleciyi geçerken çizgi üzerinde Thiago Silva uzaklaştırdı. 57’de Falcao’nun ceza sahası içerisinde indirdiği topta Babel’in vuruşu defansa çarparak Navas’ta kaldı. 69’da Falcao’nun kullandığı frikik kalenin üstünden dışarı çıktı. 74’te Choupo-Moting’in ara pasıyla ceza sahasına giren Mbappe’nin sol çaprazdan çektiği şutu Muslera direk dibinde kornere çeldi. 90’da Mbappe’nin kullandığı serbest vuruşta top üstten auta gitti.

Feghouli yedeğe Donk sahaya

* UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Fransa ekibi PSG’yi konuk eden G.Saray, Süper Lig’de F.Bahçe ile yaptığı derbiye göre iki değişiklikle sahaya çıktı. Sarı-kırmızılı takımda sakat Mario Lemina’nın yerine, derbide tribüne çıkan Jean Michael Seri 11’de sahaya çıktı. Derbide ilk 11’de oynayan Sofiane Feghouli ise dün yedekler arasında yer alırken, yerine Ryan Donk 11’de şans buldu.

* Galatasaraylı taraftarlar, PSG karşısında takımlarına büyük destek verdi ve stadı tamamen doldurdu. Az sayıdaki PSG taraftarı da kendilerine ayrılan bölümden maçı izlerken, maç öncesi tribünde meşale yaktı.

* Maça yabancı basının ilgisi yoğun oldu. 60 Fransız gazetecinin yanı sıra, 3 Japon, birer Hollandalı, İngiliz, Cezayirli, Yunan, Azerbaycanlı ve İsrailli medya mensubu da görev yaptı.

* PSG’de cezalı Neymar’ın yanı sıra, sakatlıkları nedeniyle Edinson Cavani, Julian Draxler, Thilo Kehrer ve Colin Dagba kadroya alınmadı. Kylian Mbappe ise yedekler arasında yer aldı.

* Maç öncesi iki takımın yöneticileri ve UEFA yetkilileri yemekte buluştu. Sarı-kırmızılı yönetim, misafirlerine G.Saray Lisesi’nin tarihi kapısının maketini ve forma takdim etti. Fransız yöneticiler de portre ve tepsi hediye etti.

Real 1 puanı zor kurtardı



A Grubu’nda ilk hafta PSG’ye farklı yenilen Real Madrid 2. maçında sahasında Club Brugge karşısında beraberliği zor kurtardı. Bonaventure’nin golleriyle geriye düşen İspanyol ekibi ikinci yarıda Ramos ve Casemiro’nun beraberlik sayılarıyla gruptaki ilk puanını aldı

Galatasaray’ın da bulunduğu A Grubu’ndaki diğer maçta İspanyol ekibi Real Madrid, sahasında Belçika temsilcisi Club Brugge’dan beraberliği zor kurtardı. Konuk ekip, 9 ve 39. dakikalarda Bonaventure’nin golleriyle soyunma odasına 2-0 önde gitti. İkinci yarıya etkili başlayan Real Madrid, 55. dakikada Sergio Ramos ve 85’de Carlos Casemiro ile beraberliği yakaladı. Club Brugge’ün kaptanı Ruud Vormer, 84. dakikada kırmızı kart gördü. Son 6 sezonun 4’ünde kupayı müzesine götüren Real Madrid, ilk maçında Paris Saint-Germain’e 3-0 yenilmesinin ardından, ikinci maçından da galibiyetle ayrılamadı. İspanyol ekibi, Avrupa kupalarında ilk kez art arda 3 iç saha maçında kalesinde en az 2’şer gol gördü. Club Brugge’da Mbaye Diagne, yedek bekledi.