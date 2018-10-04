UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu’ndaki mücadele eden Falatasaray ikinci maçında Portekiz deplasmanında Porto’ya 1-0 mağlup olmanın üzüntüsünü yaşadı. Sarı kırmızılı takım Porto deplasmanında özellikle ilk yarıda bir çok gol pozisyonunu değerlendiremezken, duran toptan yediği golle mağlup olmanın büyük üzüntüsünü yaşadı.

3. dakikada Belhanda’nın kullandığı kornerde Maicon kafa vuruşunda top üstten auta gitti. 5’te Telles’in kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Marega’nın kafa vuruşu çerçeveyi tutmadı. 13’te Onyekuru, sağ kanatta Linnes’ten aldığı pas sonrası çizgiye inmeden ortayı yaptı. Ceza sahası içinde Sinan Gümüş’ün şutunda top Maxi Pereira’ya çarparak kornere gitti. 26’da Jesus Corona aut çizgisine inerek içeri ortalarken, arka direkte Brahimi yarım vole tamamladı ancak Muslera geçit vermedi. 37’de ceza sahası içindeki Rodrigues’in şık topuk pasıyla Nagatomo’yu kaleciyle karşı karşıya getirdi. Japon futbolcu şutunda Casillas’ı geçemedi. 44’te Sinan Gümüş, orta sahada rakibinden kaptığı topla hızla rakip kaleye ilerlerken şutunu Casillas kornere çeldi.

49. dakikada Alex Telles’in kullandığı köşe vuruşunu ceza sahası içinde boş kalan Marega tamamladı ve topu ağlarla buluşturdu: 1-0. 66’da Brahimi çizgiye inerek içeri açarken Corona tamamladı ancak top Muslera’nın kucağında kaldı. 76’da Sinan ile ver kaç yaparak ceza sahasına giren Rodrigues’in şutu az farkla auta gitti. 79’da Feghouli’nin sol taraftan kullandığı serbest vuruşu Sinan arka direkte tamamlarken top yan ağlarda kaldı. 84. dakikada Maxi Pereira’nın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Marega’nın şutunda Muslera gol izni vermedi.