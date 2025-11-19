Cleveland - Houston Rockets maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? NBA’de Alperen Şengün gecesi

NBA heyecanı bu gece Cleveland Cavaliers ile Houston Rockets arasında oynanacak kritik karşılaşmayla devam ediyor. Alperen Şengün ve Kevin Durant öncülüğünde sezona harika bir giriş yapan Houston, deplasmanda galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Basketbolseverler ise maçın yayın bilgilerini ve başlama saatini merak ediyor. İşte Cleveland–Houston maçının tarih, saat ve yayıncı bilgileri…





Cleveland - Houston Rockets maçı ne zaman?

NBA’de Cleveland Cavaliers ile Houston Rockets arasındaki mücadele 19 Kasım’ı 20 Kasım’a bağlayan gece TSİ 03.00’te başlayacak. Rockets, son Orlando maçındaki uzatma galibiyetinin ardından güçlü Cavaliers karşısında ivmesini devam ettirmeyi hedefliyor.





Maç hangi kanalda yayınlanacak?

Rocket Mortgage FieldHouse’taki zorlu maç, Türkiye’de S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.





Alperen Şengün: “Kevin Durant ile aramızdaki kimya giderek güçleniyor”

Houston Rockets’ın milli yıldızı Alperen Şengün, son dönemdeki performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Orlando Magic karşısında 30 sayı, 13 ribaund, 8 asist ve 2 blokla yıldızlaşan Alperen, Kevin Durant ile uyumlarının “her geçen maç daha iyiye gittiğini” belirtti.



