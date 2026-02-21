Yeni Şafak
Çorum FK evinde Ümraniyespor'u ağırlıyor

Çorum FK evinde Ümraniyespor'u ağırlıyor

12:1621/02/2026, Cumartesi
AA
Çorum Futbol Kulübü Takımı
Çorum Futbol Kulübü Takımı

Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında yarın evinde Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek.

Çorum FK, yarın sahasında Ümraniyespor ile karşılaşacak. Çorum Şehir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Burak Demirkıran yönetecek.


Kırmızı-siyahlı ekipte sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.


Çorum FK'de 17 Şubat'ta teknik direktörlük görevine getirilen Uğur Uçar, Ümraniyespor maçıyla ilk kez Çorum'da taraftarın önüne çıkacak.


Ligde 13 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda 44 puan toplayan Çorum FK, 6. sırada yer alıyor.





