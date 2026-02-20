Yeni Şafak
1. Lig'de 27. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

1. Lig'de 27. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

12:2920/02/2026, Cuma
AA
Trendyol 1. Lig
Trendyol 1. Lig

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol 1. Lig'de 27. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

Trendyol 1. Lig'de 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.


Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre, ligde 27. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şunlar:


Yarın:

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Esenler Erokspor: Erdem Mertoğlu

16.00 Boluspor-İstanbulspor: Berkay Erdemir


22 Şubat Pazar:

13.30 Bandırmaspor-Atakaş Hatayspor: Yusuf Adnan Kendirciler

13.30 Erzurumspor FK-Serikspor: Alpaslan Şen

16.00 Arca Çorum FK-Eminevim Ümraniyespor: Burak Demirkıran

20.00 Sipay Bodrum FK-Manisa FK: Süleyman Bahadır


23 Şubat Pazartesi:

13.30 Özbelsan Sivasspor-Sakaryaspor: Gürcan Hasova

13.30 SMS Grup Sarıyer-Adana Demirspor: Oğuzhan Gökçen

16.00 Atko Grup Pendikspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Muhammet Ali Metoğlu

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-İmaj Altyapı Vanspor: Ali Yılmaz





#Trendyol 1. Lig
#TFF
#MHK
