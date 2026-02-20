1. Lig'de 27. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol 1. Lig'de 27. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre, ligde 27. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şunlar:
13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Esenler Erokspor: Erdem Mertoğlu
16.00 Boluspor-İstanbulspor: Berkay Erdemir
13.30 Bandırmaspor-Atakaş Hatayspor: Yusuf Adnan Kendirciler
13.30 Erzurumspor FK-Serikspor: Alpaslan Şen
16.00 Arca Çorum FK-Eminevim Ümraniyespor: Burak Demirkıran
20.00 Sipay Bodrum FK-Manisa FK: Süleyman Bahadır
13.30 Özbelsan Sivasspor-Sakaryaspor: Gürcan Hasova
13.30 SMS Grup Sarıyer-Adana Demirspor: Oğuzhan Gökçen
16.00 Atko Grup Pendikspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Muhammet Ali Metoğlu
20.00 Amed Sportif Faaliyetler-İmaj Altyapı Vanspor: Ali Yılmaz