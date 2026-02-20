Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de 23. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemleri açıkladı.
20.00 Çaykur Rizespor-Kocaelispor: Mehmet Türkmen
13.30 ikas Eyüpspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği: Ömer Faruk Turtay
16.00 Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir: Kadir Sağlam
20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray: Atilla Karaoğlan
13.30 Zecorner Kayserispor-Hesap.com Antalyaspor: Halil Umut Meler
16.00 Gaziantep FK-Trabzonspor: Çağdaş Altay
20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Samsunspor: Oğuzhan Çakır
20.00 Beşiktaş-Göztepe: Ozan Ergün
20.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa: Yasin Kol