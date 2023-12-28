Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yarın akşam Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak Turkcell Süper Kupa'ya Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı davet ederken, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun da dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ve Suudi liginde top koşturan birçok ünlü futbolcuyu maçı izlemeye davet ettiği öğrenildi.













Tüm masrafları Suud karşılayacak





Kulüplerin tüm ihtiyaçların karşılancağını belirten Suudi yetkililer, bu maçı sezonun en önemli spor olaylarından biri olarak görüyor. 25 bin kapasiteli Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'ndaki final için tüm hazırlıkların tamamlandığı ve biletlerin büyük bölümünün satıldığı öğrenildi. Takımlara ödenecek olan miktar da belirlendi. Buna göre kazanan takım 65 milyon TL alırken, diğer takıma ise 43 milyon TL ödeneceği belirtildi.





Finale ev sahipliği yapacak olan 25 bin kapasiteli Al Awwal Park





Türkiye'den de ünlüler katılıyor





Spor, sanat siyaset dünyasının ünlü isimlerinin davet edildiği Turkcell Süper Kupa'yı, Mircea Lucescu, Roberto Mancini, Faryd Mondragon, Dirk Kuyt, Selçuk İnan, Gökhan Gönül ve Mehmet Topal gibi tanınmış isimlerin de izlemesi bekleniyor. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenza Montella da kupayı takip edecekler arasında yer alıyor.





Maç öncesi 100. yıl töreni





Al-Awwal Park'ta oynanacak Turkcell Süper Kupa maçı öncesi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Cumhuriyet'in ve TFF'nin 100. yılı için özel kutlama yapacak. Birçok ünlü sanatçının sahne alacağı organizasyon için 100 kişilik ekip ve bayraklar hazır edildi. Ses ve ışık gösterilerinin düzenleneceği son bölümde kazanan takıma kupa TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından verilecek. İki takımın basın toplantıları ise bu akşam maçın oynanacağı statta yapılacak.







