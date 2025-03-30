Cristiano Ronaldo'dan bayram mesajı! Binlerce etkileşim aldı

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, X hesabından yaptığı paylaşımda "Herkese mübarek bir Ramazan Bayramı diliyorum! Bu özel zamanın size ve sevdiklerinize neşe, huzur ve mutluluk getirmesini dilerim," ifadelerini kullandı.