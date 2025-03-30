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Cristiano Ronaldo'dan bayram mesajı! Binlerce etkileşim aldı

Cristiano Ronaldo'dan bayram mesajı! Binlerce etkileşim aldı

14:5930/03/2025, Pazar
G: 30/03/2025, Pazar
AA
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Cristiano Ronaldo'nun gol sonrası sevinci.
Cristiano Ronaldo'nun gol sonrası sevinci.

Dünyaca ünlü futbolcular, sosyal medya hesaplarından Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Cristiano Ronaldo'nun bayram paylaşımı ise binlerce etkileşim aldı.

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, X hesabından yaptığı paylaşımda "Herkese mübarek bir Ramazan Bayramı diliyorum! Bu özel zamanın size ve sevdiklerinize neşe, huzur ve mutluluk getirmesini dilerim," ifadelerini kullandı.


Real Madrid'in tecrübeli stoperi Antonio Rüdiger de yaptığı paylaşımda "Tüm müslüman kardeşlerime hayırlı bayramlar dilerim" dedi.


Ayrıca Barcelona forması giyen Lamine Yamal, Al-Ahli'nin kanat oyuncusu Riyad Mahrez, İnter'de oynayan Hakan Çalhanoğlu ve Manchester City'li İlkay Gündoğan, sosyal medya hesaplarından bayram mesajı paylaştı.





#Cristiano Ronaldo
#Antonio Rüdiger
#Ramazan Bayramı

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