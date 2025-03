Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

"Bu büyük camianın her ferdi, bordo-mavi sevdanın izinde, iyi günde de kötü günde de bir arada durmanın, kenetlenmenin en güzel örneğini sergiliyor. Bizleri bir araya getiren, kimi zaman sevindiren, kimi zaman hüzünlendiren ama her daim yüreğimizde aynı tutkuyu taşıdığımız bu camianın parçası olmaktan büyük gurur duyuyorum. Ramazan Bayramı'nın bizlere sunduğu manevi iklimi, sevgi ve hoşgörüyü bayram günleriyle de sınırlandırmadan hayatımızın her anına yansımasını temenni ediyorum. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar geçirmenizi dileyerek, hepinize en içten selam ve sevgilerimi iletiyorum."