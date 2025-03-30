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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

11:3630/03/2025, Pazar
AA
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Doğan mesajında, "Bu büyük camianın her ferdi, bordo-mavi sevdanın izinde, iyi günde de kötü günde de bir arada durmanın, kenetlenmenin en güzel örneğini sergiliyor" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Doğan, bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajında, Ramazan Bayramı'na kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını belirterek, "Bayramlar, takvimde yer alan özel günlerin ötesinde, paylaşmanın, kardeşliğin ve sevginin en güzel şekilde hissedildiği, gönüllerimizin birbirine daha da yaklaştığı kıymetli zamanlardır." ifadesini kullandı.


Trabzonspor'un sadece bir futbol kulübü olmadığını, kökleri geçmişe uzanan büyük bir çınar olduğunu aktaran Doğan, şunları kaydetti:


"Bu büyük camianın her ferdi, bordo-mavi sevdanın izinde, iyi günde de kötü günde de bir arada durmanın, kenetlenmenin en güzel örneğini sergiliyor. Bizleri bir araya getiren, kimi zaman sevindiren, kimi zaman hüzünlendiren ama her daim yüreğimizde aynı tutkuyu taşıdığımız bu camianın parçası olmaktan büyük gurur duyuyorum. Ramazan Bayramı'nın bizlere sunduğu manevi iklimi, sevgi ve hoşgörüyü bayram günleriyle de sınırlandırmadan hayatımızın her anına yansımasını temenni ediyorum. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar geçirmenizi dileyerek, hepinize en içten selam ve sevgilerimi iletiyorum."




#Bayram Mesajı
#Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan
#Trabzonspor

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