AVRUPA LİGLERİ

Cristiano Ronaldo'dan Filistin'e Ramazan bağışı

Juventuslu futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Ramazan ayı dolayısıyla Filistin'e 1.5 milyon dolar bağışladığı belirtildi. Portekizli yıldız önceki dönemlerde de Müslümanlara yaptığı yardımlar sebebiyle bölge halkının takdirini kazanmıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

Dünya futbolunun en gözde isimlerinden olan Cristiano Ronaldo, Filistin'e olan yardımlarına devam ediyor. Portekizli yıldız Ramazan ayı dolayısıyla yardıma muhtaç Müslümanların ihtiyaçlarının giderilmesi adına 1.5 milyon dolar bağış yaptı.

Önceki dönemlerde de Filistin'e yardımlarda bulunan yıldız futbolcu bu yönüyle bölge halkının takdirini kazanmıştı.

Filistin'e özel olarak ilgi gösteriyor

  • 2012 yılında Altın Ayakkabı ödülünün açık arttırmada satılmasına izin veren Ronaldo, buradan elde edilen 1.5 milyon euroluk gelirin Filistinli çocuklara verilmesini sağlamıştı. Yıldız isim bununla birlikte 2013 yılında İsrail'le oynadıkları maçta formasını rakip takım oyuncusuna vermemişti.

Ronaldo Filistinli Haydar ile buluştu
Diğer

Ronaldo Filistinli Haydar ile buluştu

Real Madrid'in yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo, IŞİD'in intihar saldırısı sonrasında yaralanan ve 3 yaşında anne ve babasını kaybeden Filistinli Haydar Mustafa'nın hayalini gerçekleştirdi.

Cristiano Ronaldo, Ballon d'Or ödülünü 5 kez kazanma başarısı gösterdi.
Cristiano Ronaldo, Ballon d'Or ödülünü 5 kez kazanma başarısı gösterdi.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.