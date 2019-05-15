Cristiano Ronaldo'dan Filistin'e Ramazan bağışı

Dünya futbolunun en gözde isimlerinden olan Cristiano Ronaldo, Filistin'e olan yardımlarına devam ediyor. Portekizli yıldız Ramazan ayı dolayısıyla yardıma muhtaç Müslümanların ihtiyaçlarının giderilmesi adına 1.5 milyon dolar bağış yaptı.

Önceki dönemlerde de Filistin'e yardımlarda bulunan yıldız futbolcu bu yönüyle bölge halkının takdirini kazanmıştı.

Filistin'e özel olarak ilgi gösteriyor

2012 yılında Altın Ayakkabı ödülünün açık arttırmada satılmasına izin veren Ronaldo, buradan elde edilen 1.5 milyon euroluk gelirin Filistinli çocuklara verilmesini sağlamıştı. Yıldız isim bununla birlikte 2013 yılında İsrail'le oynadıkları maçta formasını rakip takım oyuncusuna vermemişti.