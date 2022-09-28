Cristiano Ronaldo'nun formsuzluğunun perde arkasında sakatlık mı var?

Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, 115 gündür akan oyunda gol atamıyor. Portekizli futbolcu için büyük hayal kırıklığı yaşatan bu veri, Ronaldo'nun hayranlarını da üzüyor.

Peki Cristiano Ronaldo'nun formsuzluğunun perde arkasında ne var?

Cristiano Ronaldo, sezon başında Manchester United'dan ayrılmak istemiş ve Şampiyonlar Ligi'nde yer alan bir takımla anlaşmak istemişti. Bu durum oyuncuda ciddi bir motivasyon kaybı yaşatsa da Ronaldo'nun mevcut performansının perde arkasında diz sakatlığı olabileceği belirtiliyor.

2014 yılında Real Madrid formasıyla diz sakatlığı yaşayan ve o sakatlık sonrasında oyun yapısını büyük ölçüde değiştiren futbolcunun bu sıkıntısının artmış olabileceği aktarılıyor.

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Cristiano Ronaldo'nun sakatlığının adı ne?

Cristiano Ronaldo'nun sakatlığının adı kronik patellar tendinit. Patellar tendinit, diz kapağını tibiaya (kaval kemiği) bağlayan tendonda tekrarlayan travmalara bağlı olarak oluşan enfeksiyon ve bozulma sonucunda ortaya çıkmakta. Sakatlığın tedavisinde dinlenme birinci şart. Ancak Ronaldo bu sakatlığı yaşadığı sezonda Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi finali ve sonrasında da Dünya Kupası serüveni yaşayacaktı. Bu maçları kaçırmak istemeyen yıldız isim, dinlenmektense acılı bir süreci tercih etti.

Ronaldo, Dünya Kupası'ndan sonra yaptığı açıklamayla da yaşadığı durumu gözler önüne serdi;

"Eminim ki Dünya Kupası sakatlığımı çok daha kötü bir hale getirdi. Bir iyileşme göremiyorum... Çoktan iyileşmiş olabilirdim. Zamanı geri döndürebilsem Dünya Kupası'na gitmezdim.”

Cristiano Ronaldo, 2014 yılına kadar oynadığı karşılaşmalarda rakiplerini çalımlayan ve sık sık kanatlarda forma giyen bir oyuncuydu. Sakatlığın etkisi sonrasında oyun tarzını değiştiren futbolcu, forvet bölgesinde kendisini konumlandırırken topla daha çok son aşamada buluşmayı tercih etmeye başladı.

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